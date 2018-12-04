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США бьют «катарской дубинкой» по России и Саудовской Аравии
04 декабря 2018, 03:09 • 41 • Политика
Выход Катара из ОПЕК обусловлен стремлением избавиться от диктата саудитов, которые могли помешать Дохе увеличить добычу СПГ на 40%. С помощью Катара Дональд Трамп оказывает давление на Мухаммеда бен Салмана, отказывающегося снизить добычу, и пытается разбавить российское газовое влияние в Европе
Автор:
Гасанов Камран
Утром 3 декабря госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби неожиданно объявил о выходе эмирата их ОПЕК с января 2019 года. За три дня до саммита ОПЕК+, на котором Саудовская Аравия и Россия будут продавливать сокращение добычи нефти, чтобы поднять упавшие до 60 долларов за баррель цены на нефть.
Месть за блокаду
Комментируя эту новость, эксперты исходили из двух факторов. Катар – слабейшая по объёмам добычи нефти страна в ОПЕК, а значит, влияния на нефтяной рынок не будет. И второе – это месть Саудовской Аравии, которая объявила эмирату блокаду в 2017 году за его связи с Ираном и планирует вырыть канал, чтобы превратить Катар в остров. И первое, и второе имеет место быть.
- комментирует Царьграду востоковед и экономист Саид Гафуров.
Важно понять, что Катар отходит от Саудовской Аравии не только из-за конфликта по поводу Ирана - «врага номер 1» для саудитов - и «слабости» Саудовской Аравии, которая находится под прессом из-за «дела Хашукджи». Есть еще одна причина. Но сначала давайте разберем экономические мотивы.
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