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США были готовы признать Крым русским. Что помешало Обаме?
24 июня 2020, 05:00 • 48 • В мире
США были готовы признать Крым русским с самого начала. Об этом в своей книге рассказал экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Он заявил, что изначально бывший президент Барак Обама был готов согласиться с русским Крымом. Болтон рассказал, как в результате поменялись планы президента.
Бывший президент США Барак Обама изначально собирался признать Крым российским. Об этом заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома".
При этом Болтон подчеркивает, что у России не было никаких других территориальных притязаний на Украине, ссылаясь на слова президента Владимира Путина. Якобы российский политический лидер ещё в 2014 году заявил, что "Россия не пойдёт далее". Болтон утверждает, что об этом ему сказал сам Путин перед российско-американским саммитом в Хельсинки.
Теперь же Болтон отказался обсуждать Крым, заявив, что это уже "часть истории", цитирует РИА Новости.
Также Болтон рассказал и об истории с договором РСМД. Выяснилось, что экс-советник предлагал президенту Дональду Трампу покинуть договор вместе с Россией, однако у того оказалось другое мнение.
"Я предложил, почему был мне не попросить (Николая) Патрушева о том, чтобы две страны обоюдно вышли из договора. Такой подход избавил бы нас от больших причитаний и позволил бы объявить о договорённости с Россией в чём-то важном. Однако Трамп сказал: "Я не хочу этого делать. Я просто хочу выйти", - заявил Болтон.
В результате у США возникли проблемы и они не смогли провести столько обсуждений договора с союзниками, сколько требовалось. "Мы были в совершенно иной позиции", - подчеркнул Болтон. Он заявил, что был недоволен сложившейся ситуацией.
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