США были готовы признать Крым русским. Что помешало Обаме?

Бывший президент США Барак Обама изначально собирался признать Крым российским. Об этом заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома".

При этом Болтон подчеркивает, что у России не было никаких других территориальных притязаний на Украине, ссылаясь на слова президента Владимира Путина. Якобы российский политический лидер ещё в 2014 году заявил, что "Россия не пойдёт далее". Болтон утверждает, что об этом ему сказал сам Путин перед российско-американским саммитом в Хельсинки.

Теперь же Болтон отказался обсуждать Крым, заявив, что это уже "часть истории", цитирует РИА Новости.

Также Болтон рассказал и об истории с договором РСМД. Выяснилось, что экс-советник предлагал президенту Дональду Трампу покинуть договор вместе с Россией, однако у того оказалось другое мнение.

"Я предложил, почему был мне не попросить (Николая) Патрушева о том, чтобы две страны обоюдно вышли из договора. Такой подход избавил бы нас от больших причитаний и позволил бы объявить о договорённости с Россией в чём-то важном. Однако Трамп сказал: "Я не хочу этого делать. Я просто хочу выйти", - заявил Болтон.

В результате у США возникли проблемы и они не смогли провести столько обсуждений договора с союзниками, сколько требовалось. "Мы были в совершенно иной позиции", - подчеркнул Болтон. Он заявил, что был недоволен сложившейся ситуацией.