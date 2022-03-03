США бы уже всё уничтожили: Американский блогер прорвал блокаду лжи из Киева

Находящийся в Киеве американский бизнесмен Гонсало Лира Лопес объяснил действия военных России. "Американский образ действий в войне — войти в страну и разрушить всё… Русские не хотят вредить гражданскому населению", - сообщил он.

Американский блогер и бизнесмен Гонсало Лира Лопес, застрявший в Киеве из-за военной операции России на Украине, рассказал правду о происходящем в стране. Его ролик тут же набрал множество просмотров.

Речь идёт об авторе YouTube-канала Coach Red Pill. В момент начала спецоперации России на Украине Гонсало Лира Лопес находился в пятизвездочном отеле "Премьер Палас" и наблюдал за происходящим буквально в режиме реального времени. Своими наблюдениями он поделился со своими подписчиками на YouTube.

По его словам, способы ведения войны США и России кардинально отличаются. Если американский образ действий в войне — войти в страну и разрушить всё, то русские наоборот не хотят навредить мирному населению и бьют только по военной инфраструктуре.

Они не хотят уничтожить Украину, нет, они не хотят уничтожить вообще что-либо. Русские не хотят вредить гражданскому населению,

- приводит перевод слов американского блогера издание "Ридус".

Отмечается, что после публикации видео с правдой о военной операции России на Украине, на Гонсало Лира Лопеса полились тонны негативных комментариев и обвинения в работе на Кремль. Блогеру пришлось записать отдельное видео, в котором он объясняет, что просто рассказывает всё, как есть и не придерживается какой-либо сторон конфликта.