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США бы уже всё уничтожили: Американский блогер прорвал блокаду лжи из Киева

03 марта 2022, 00:35  •  191 • Политика
Находящийся в Киеве американский бизнесмен Гонсало Лира Лопес объяснил действия военных России. "Американский образ действий в войне — войти в страну и разрушить всё… Русские не хотят вредить гражданскому населению", - сообщил он.
Американский блогер и бизнесмен Гонсало Лира Лопес, застрявший в Киеве из-за военной операции России на Украине, рассказал правду о происходящем в стране. Его ролик тут же набрал множество просмотров.
Речь идёт об авторе YouTube-канала Coach Red Pill. В момент начала спецоперации России на Украине Гонсало Лира Лопес находился в пятизвездочном отеле "Премьер Палас" и наблюдал за происходящим буквально в режиме реального времени. Своими наблюдениями он поделился со своими подписчиками на YouTube.
По его словам, способы ведения войны США и России кардинально отличаются. Если американский образ действий в войне — войти в страну и разрушить всё, то русские наоборот не хотят навредить мирному населению и бьют только по военной инфраструктуре.
Они не хотят уничтожить Украину, нет, они не хотят уничтожить вообще что-либо. Русские не хотят вредить гражданскому населению,
- приводит перевод слов американского блогера издание "Ридус".
Отмечается, что после публикации видео с правдой о военной операции России на Украине, на Гонсало Лира Лопеса полились тонны негативных комментариев и обвинения в работе на Кремль. Блогеру пришлось записать отдельное видео, в котором он объясняет, что просто рассказывает всё, как есть и не придерживается какой-либо сторон конфликта.

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