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США будут спасать Украину с помощью видеоигр? Опубликован план Госдепа

18 мая 2020, 14:55  •  72 • Политика
Госдеп представил неожиданный проект по решению социальных проблем Украины. Он намерен делать это с помощью видеоигр. Посольство США в Киеве уже объявило конкурс, для того чтобы отобрать перспективных разработчиков "серьёзных игр".
Американский Госдеп нашёл необычный подход к решению социальных проблем на Украине. Он намерен делать это с помощью видеоигр.
План сформулирован в специальном документе внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов.
Укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества, создание лучших условий для бизнеса, а также решение социальных проблем Украины за счёт разработки "серьёзных игр", - указано в постановлении.
Проект предполагает отбор 50 украинских как профессиональных, так и начинающих разработчиков игр. Для них проведут специальную встречу по социальным вопросам. В рамках данного семинара участники также приступят к созданию "серьёзных игр". В роли наставников выступят, в частности, производители видеоигр из США.
Данный проект обойдётся примерно в 100 тысяч долларов. В Госдепартаменте рассчитывают на то, что он обеспечит вход компаний из Штатов в украинскую игровую индустрию.

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