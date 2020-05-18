США будут спасать Украину с помощью видеоигр? Опубликован план Госдепа

Американский Госдеп нашёл необычный подход к решению социальных проблем на Украине. Он намерен делать это с помощью видеоигр.

План сформулирован в специальном документе внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов.

Укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества, создание лучших условий для бизнеса, а также решение социальных проблем Украины за счёт разработки "серьёзных игр", - указано в постановлении.

Проект предполагает отбор 50 украинских как профессиональных, так и начинающих разработчиков игр. Для них проведут специальную встречу по социальным вопросам. В рамках данного семинара участники также приступят к созданию "серьёзных игр". В роли наставников выступят, в частности, производители видеоигр из США.

Данный проект обойдётся примерно в 100 тысяч долларов. В Госдепартаменте рассчитывают на то, что он обеспечит вход компаний из Штатов в украинскую игровую индустрию.