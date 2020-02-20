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США будут "укреплять национальное сознание молодёжи" Украины за 38 млн долларов

20 февраля 2020, 00:54  •  44 • В мире
Штаты собираются потратить огромную сумму на "укрепление национального самосознания молодёжи" Украины. На эти цели выделит 38 миллионов долларов агентство США по международному развитию (USAID). За эти деньги американцы постараются вложить "правильные" ориентиры в головы молодых людей.
США рассказали, какую сумму потратят на "воспитание" украинской молодёжи. По данным РИА Новости, агентство США по международному развитию (USAID) выделит 38 миллионов долларов.
За эту сумму будут "укреплять национальное самосознание через молодёжь". Официальная цель программы, на которую готовы потратиться американцы, - "воспитание чувства ответственности за европейское будущее Украины".
USAID официально провозглашает, что украинская молодёжь больше голосует за реформы и "интеграцию с Евросоюзом", чем более взрослые люди. В программе будут участвовать жители Украины в возрасте от 10 до 35 лет. У них постараются сформировать "национальное самосознание", а также общие ценности и установки. Какие именно - не раскрывается.

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