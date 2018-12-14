США будут наращивать провокации против "Северного потока - 2" по мере его продвижения – эксперт

Политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал отказ Европейского Союза "наказывать" Россию за инцидент 25 ноября в Керченском проливе. По его мнению, давление США на Европу из-за "Северного потока - 2" будет расти с каждым его новым проложенным километром.

Ранее в документе, опубликованном по итогам саммита лидеров ЕС, было сказано о мнении представителей большинства стран ЕС, которые сочли введение новых ограничений и ограничительных мер в отношении России угрозой эскалации конфликта в регионе.

По его словам, главная заслуга в принятии такого решения принадлежит Германии, оказавшей давление на другие страны, чтобы не допустить срыва выгодного для нее проекта "Северный поток - 2".

"Поскольку американцы, организовав провокацию в Керченском проливе, пытались решить таким образом проблему "Северного потока - 2". Посмотрим, насколько хватит у Германии этому противостоять, сил и решимости отстаивать собственную независимость, но у нас все-таки не должно быть иллюзий на этот счет. Впереди еще целый год, Америка будет придумывать всё новые и новые провокации", - предупредил эксперт.

Германии "Северный поток - 2" нужен даже больше, чем России – для нее он просто жизненная необходимость, потому что любой другой вариант снабжения Германии газом приведет к тому, что конкурентоспособность ее продукции будет значительно снижена, пояснил Шипилин.

"Собственно, это и является целью Соединенных Штатов. Поэтому, с одной стороны, конечно, это хорошо, что немцам удалось все-таки блокировать решение, которое пробивали верные собачки, болонки Америки из Восточной Европы. Но все-таки мы должны реально смотреть на вещи. Провокации будут продолжаться, мы к ним должны быть готовы. И, по возможности, как-то стараться, чтобы эти провокации так же тщательно пресекались", - отметил эксперт.

По мере того, как каждый следующий километр труб будет укладываться по дну Балтийского моря, давление США на Европу будет возрастать, считает Шипилин.

"Мы должны быть готовы к тому, что давление будет расти, провокаций будет все больше и больше. Они сегодня рассчитывают пока только на Украину, как инструмент давления. Но они могут задействовать еще и другие механизмы. Американцы очень не хотят "Северный поток". Для них это просто нож острый", - заключил эксперт.