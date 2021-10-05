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США бросят Европу холодной зимой: Эксперт призвал ЕС не ждать газовой помощи

05 октября 2021, 00:40  •  148 • Политика
Экономист Митрахович предупредил, что США не будут помогать Европе в случае холодной зимы. "При необходимости появятся лоббисты, которые будут настаивать на ограничении экспорта", - объяснил он.
Если Европа останется без газа в разгар холодной зимы, то США не придут ей на помощь, так как будут заняты собой. С таким предупреждением выступил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
В преддверии зимы европейские хранилища газа оказались наполовину пустыми. Аналогичная ситуация с запасами угля. При этом цены на голубое топливо идут вверх ещё с конца лета. В таких условиях спасти Европу от холодной зимы может только запуск "Северного потока - 2". Потому что США на помощь точно не придут, уверен эксперт.
США являются одним из крупнейших производителей газа, там тоже цены выросли на электричество и бензин, но, конечно, не как в Европе. При необходимости появятся лоббисты, которые будут настаивать на ограничении экспорта,
- объяснил Станислав Митрахович в беседе с Nation News.
Он добавил, что из-за недовольства общественности ростом цен на топливо президент США Джо Байден уже пошёл против своих принципов и обратился к ОПЕК с просьбой нарастить добычу. Это идёт вразрез с зелёным курсом, который проводит его американская администрация.

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