США бросили в Афганистане переводчика, спасшего Байдена

США не эвакуировали из Афганистана переводчика Мохаммеда, который в 2008 году помогал спасти сенаторов США Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, оказавшихся в затруднительном положении после того, как их вертолет был вынужден приземлиться в афганской долине во время снежной бури, сообщает The Wall Street Journal.По данным газеты, в 2008 году экипаж подал сигнал о помощи. Вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США Мохаммед поехал спасать сенаторов.«Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь», — приводит газета слова обращения Мохаммеда к ныне президенту США Джо Байдену.Как сообщает газета, Мохаммед и его четверо детей скрываются от талибов*, а его многолетние попытки выбраться из Афганистана оказались безуспешными в связи с бюрократическими трудностями.Издание пишет, что после захвата Кабула талибами Мохаммед отправился к воротам кабульского аэропорта, однако американские военные были готовы впустить его одного, без супруги и детей.В феврале 2008 года сообщалось, что председатель сенатского комитета по иностранным делам сенатор-демократ Джозеф Байден, а также сенатор-республиканец Чак Хейгел и сенатор-демократ Джон Керри благополучно были доставлены на базу ВВС США Баграм после того, как военный вертолет, на котором они летели из Пакистана в Кабул, совершил вынужденную посадку в горах Афганистана из-за начавшейся снежной бури.В начале августа 2021 года движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Захват власти талибами прошел на фоне вывода войск западных союзников, завершившегося в ночь на вторник по итогам 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль «Талибана». Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.