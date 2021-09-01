Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипл...
Главная / Украина

США бросили в Афганистане переводчика, спасшего Байдена

01 сентября 2021, 04:50  •  64 • Украина

США не эвакуировали из Афганистана переводчика Мохаммеда, который в 2008 году помогал спасти сенаторов США Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, оказавшихся в затруднительном положении после того, как их вертолет был вынужден приземлиться в афганской долине во время снежной бури, сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, в 2008 году экипаж подал сигнал о помощи. Вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США Мохаммед поехал спасать сенаторов.

«Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь», — приводит газета слова обращения Мохаммеда к ныне президенту США Джо Байдену.

Как сообщает газета, Мохаммед и его четверо детей скрываются от талибов*, а его многолетние попытки выбраться из Афганистана оказались безуспешными в связи с бюрократическими трудностями.

Издание пишет, что после захвата Кабула талибами Мохаммед отправился к воротам кабульского аэропорта, однако американские военные были готовы впустить его одного, без супруги и детей.

В феврале 2008 года сообщалось, что председатель сенатского комитета по иностранным делам сенатор-демократ Джозеф Байден, а также сенатор-республиканец Чак Хейгел и сенатор-демократ Джон Керри благополучно были доставлены на базу ВВС США Баграм после того, как военный вертолет, на котором они летели из Пакистана в Кабул, совершил вынужденную посадку в горах Афганистана из-за начавшейся снежной бури.

В начале августа 2021 года движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

Захват власти талибами прошел на фоне вывода войск западных союзников, завершившегося в ночь на вторник по итогам 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль «Талибана». Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





64
Источник
Похожие новости
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
30 августа 2021, 14:20
Актёр-предатель просится обратно в Россию
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
31 августа 2021, 07:45
«Превратить Черноморский флот в груду металлолома»: в Киеве призывают быть готовыми к захвату Крыма
30 августа 2021, 07:00
Кулеба грозится испортить жизнь Поклонской
30 августа 2021, 18:00
Владимир Зеленский отнимает у Дмитрия Фирташа его газораспределительную сеть
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?&...
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганиста...
01 сентября 2021, 00:15
Моргенштерн на вопрос о Крыме ответил матерщиной
01 сентября 2021, 00:15
За нападками на русских стоит Турция? Политик объяснил подтекст угроз из Казахстана
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 02:45
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентагону по Украине
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
25 августа 2021, 06:55
"Как нам разделить Украину?": Тридцать лет "незалежности" и грядущий распад
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.