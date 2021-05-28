Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменч...
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым"...
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
Главная / Политика

США бросили своих союзников: МИД России о развале Договора по открытому небу

28 мая 2021, 20:30  •  128 • Политика
МИД возложил на США ответственность за развал Договора по открытому небу. США продемонстрировали полное пренебрежение к европейской безопасности и интересам своих ближайших союзников, отметили в ведомстве.
США несут всю полноту ответственности за Договора по открытому небу(ДОН). Так в МИД России прокомментировали недавнее решение американской администрации не возвращаться в договор.
Речь идёт о договоре, позволяющем странам-участницам совершать регулярные разведывательные полёты над территориями друг друга. Своим выходом из договора США продемонстрировали полное пренебрежение к европейской безопасности и интересам своих ближайших союзников, считают в МИД России.
Вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США,
- гласит официальное заявление ведомства.
В МИД подчеркнули, что Россия сделала всё для сохранения ДОН и дала США достаточно времени для пересмотра своего решения. Тем не менее американская сторона так этого и не сделала.
Напомним, что ДОН должен был способствовать повышению доверия между странами-участницами договора. Однако президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из-под действия договора.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
28 мая 2021, 16:50
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
28 мая 2021, 01:15
Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
28 мая 2021, 03:05
"И кто в такую лабуду верит?": Русские разрушили мечту украинцев о захвате Крыма "морскими котиками"
28 мая 2021, 11:20
Air France не смогла пробиться в Москву обходным путём даже с третьего раза
28 мая 2021, 09:30
США пошли провокацию по сокращению российской территории - ФСБ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2021, 17:50
Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике
26 мая 2021, 03:25
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"
27 мая 2021, 10:35
Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
22 мая 2021, 17:50
Россия послала Турции сигнал
23 мая 2021, 02:05
Кто устроил стрельбу на приднестровской границе?
23 мая 2021, 03:55
Украина останется без Чёрного моря: Генерал ВСУ озвучил условие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.