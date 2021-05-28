США бросили своих союзников: МИД России о развале Договора по открытому небу

МИД возложил на США ответственность за развал Договора по открытому небу. США продемонстрировали полное пренебрежение к европейской безопасности и интересам своих ближайших союзников, отметили в ведомстве.

США несут всю полноту ответственности за Договора по открытому небу(ДОН). Так в МИД России прокомментировали недавнее решение американской администрации не возвращаться в договор.

Речь идёт о договоре, позволяющем странам-участницам совершать регулярные разведывательные полёты над территориями друг друга. Своим выходом из договора США продемонстрировали полное пренебрежение к европейской безопасности и интересам своих ближайших союзников, считают в МИД России.

Вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США,

- гласит официальное заявление ведомства.

В МИД подчеркнули, что Россия сделала всё для сохранения ДОН и дала США достаточно времени для пересмотра своего решения. Тем не менее американская сторона так этого и не сделала.

Напомним, что ДОН должен был способствовать повышению доверия между странами-участницами договора. Однако президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из-под действия договора.