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США бросили своих союзников: МИД России о развале Договора по открытому небу
28 мая 2021, 20:30 • 128 • Политика
МИД возложил на США ответственность за развал Договора по открытому небу. США продемонстрировали полное пренебрежение к европейской безопасности и интересам своих ближайших союзников, отметили в ведомстве.
США несут всю полноту ответственности за Договора по открытому небу(ДОН). Так в МИД России прокомментировали недавнее решение американской администрации не возвращаться в договор.
Речь идёт о договоре, позволяющем странам-участницам совершать регулярные разведывательные полёты над территориями друг друга. Своим выходом из договора США продемонстрировали полное пренебрежение к европейской безопасности и интересам своих ближайших союзников, считают в МИД России.
- гласит официальное заявление ведомства.
В МИД подчеркнули, что Россия сделала всё для сохранения ДОН и дала США достаточно времени для пересмотра своего решения. Тем не менее американская сторона так этого и не сделала.
Напомним, что ДОН должен был способствовать повышению доверия между странами-участницами договора. Однако президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из-под действия договора.
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