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США бросили к границам России десант
08 июля 2021, 09:10 • 384 • Политика
6-й флот ВМС США сообщил о переброске в Чёрное море транспортно-десантного корабля ВМС США USNS Yuma.
Группировка НАТО у границ России усиливается с каждым днём. Буквально накануне в акваторию Чёрного моря вошёл корабль военно-морского флота Испании Rayo. И военнослужащие Черноморского флота России уже взяли под контроль этого гостя.
Теперь же союзники и партнёры по Североатлантическому альянсу получат пополнение в виде американского десанта.
Об этом прямым текстом сообщается в официальном Twitter-аккаунте 6-го флота ВМС США, в котором идёт речь о транспортно-десантном корабле USNS Yuma американского флота.
"USNS Yuma начал свой северный транзит в Чёрное море работать с нашими союзниками и партнёрами по НАТО", - говорится в сообщении американцев.
Впрочем, под ним тут же появился ироничный комментарий с намёком о возможной реакции русских.
"И Путин "Мистралем"... "Нет, погоди", - иронизирует @emulatorsiersci.
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