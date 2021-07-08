США бросили к границам России десант

6-й флот ВМС США сообщил о переброске в Чёрное море транспортно-десантного корабля ВМС США USNS Yuma.

Группировка НАТО у границ России усиливается с каждым днём. Буквально накануне в акваторию Чёрного моря вошёл корабль военно-морского флота Испании Rayo. И военнослужащие Черноморского флота России уже взяли под контроль этого гостя.

Теперь же союзники и партнёры по Североатлантическому альянсу получат пополнение в виде американского десанта.

Об этом прямым текстом сообщается в официальном Twitter-аккаунте 6-го флота ВМС США, в котором идёт речь о транспортно-десантном корабле USNS Yuma американского флота.

"USNS Yuma начал свой северный транзит в Чёрное море работать с нашими союзниками и партнёрами по НАТО", - говорится в сообщении американцев.

Впрочем, под ним тут же появился ироничный комментарий с намёком о возможной реакции русских.

"И Путин "Мистралем"... "Нет, погоди", - иронизирует @emulatorsiersci.