США бойкотировали Конференцию по разоружению из-за председательства "нелегитимной" Венесуэлы

Американская делегация отказалась участвовать в заседании Конференции ООН, посвященной разоружению, так как председательство перешло к Венесуэле. Об этом заявил посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд.

Инцидент произошел 28 мая. Как подчеркнули в Вашингтоне, венесуэльская сторона якобы представлена во всемирной организации "нелегитимным режимом" действующего президента Николаса Мадуро, что "в корне неправильно". В результате американские делегаты покинули зал заседания.

По слова Вуда, США будут бойкотировать в течение всего месяца, пока не истечет срок председательства Каракаса.

"Участие в Конференции по разоружению под их председательством придаст авторитета и легитимности этому нелегитимному, морально несостоятельному, экономически некомпетентному, глубоко коррумпированному и бесчеловечному режиму", - поведал он журналистам.

Непосредственно венесуэльская сторона сожалеет, что Штаты и их союзники пытаются выносить на обсуждение вопросы, которые выходят за рамки компетенции Конференции ООН.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о том, что попытки США спровоцировать госпереворот в стране потерпели поражение, однако Каракас готов на переговоры с Вашингтоном.