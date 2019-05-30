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США бойкотировали Конференцию по разоружению из-за председательства "нелегитимной" Венесуэлы

30 мая 2019, 14:39  •  17 • Политика
США бойкотировали Конференцию по разоружению в Женеве из-за председательства "нелегитимной" Венесуэлы.
Американская делегация отказалась участвовать в заседании Конференции ООН, посвященной разоружению, так как председательство перешло к Венесуэле. Об этом заявил посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд.
Инцидент произошел 28 мая. Как подчеркнули в Вашингтоне, венесуэльская сторона якобы представлена во всемирной организации "нелегитимным режимом" действующего президента Николаса Мадуро, что "в корне неправильно". В результате американские делегаты покинули зал заседания.
По слова Вуда, США будут бойкотировать в течение всего месяца, пока не истечет срок председательства Каракаса.
"Участие в Конференции по разоружению под их председательством придаст авторитета и легитимности этому нелегитимному, морально несостоятельному, экономически некомпетентному, глубоко коррумпированному и бесчеловечному режиму", - поведал он журналистам.
Непосредственно венесуэльская сторона сожалеет, что Штаты и их союзники пытаются выносить на обсуждение вопросы, которые выходят за рамки компетенции Конференции ООН.
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о том, что попытки США спровоцировать госпереворот в стране потерпели поражение, однако Каракас готов на переговоры с Вашингтоном.

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