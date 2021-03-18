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США боятся "убийц ВВС". Военные учения России вызывают тревогу

18 марта 2021, 08:20  •  44 • Политика
Российские военные учения, которые пройдут в Астраханской области с применением так называемых убийц ВВС - зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) С-400, тревожат Соединённые Штаты.
Запланированные Россией военные учения, которые пройдут в Астраханской области с применением зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) С-400, встревожили Соединённые Штаты.
Как пишет журналист Питер Сучиу, статья которого опубликована на страницах журнала 19FortyFive, уже известно, что учения будут разделены на несколько этапов, первый из которых - отработка навыков в работе с системами С-400.
Автор статьи пишет, что Россия создала "оружие-убийцу", которое используется как против самолётов противника, так и для ликвидации целей на земле.
"Это грозное оружие, - пишет автор статьи, - которое Россия может применить в качестве эффективного инструмента геополитического влияния".

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