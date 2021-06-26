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США боятся переговоров Путина и Си: Политолог назвал главную причину
26 июня 2021, 01:05 • 96 • Политика
Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином 28 июня. Политолог объяснил, почему США и ЕС боятся беседы двух лидеров.
Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, проведут беседу по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля. Почему в США страшатся этих переговоров, объяснил политолог и журналист Юрий Светов.
Он считает, что главной темой разговора двух лидеров станет экономика, а точнее способы противодействия санкционному давлению Запада. Политолог указал, что экономика Китая все увереннее выходит на первое место в мире. А у России самая протяжённая граница с этой страной. И в интересах Москвы и Пекина иметь хорошие дружеские отношения.
- сказал Юрий Светов в беседе с Nation News.
Политолог добавил, что соседствующие друг с другом страны должны всеми силами укреплять отношения друг с другом. Увы, страны Прибалтики, Украина, Польша, Румыния – этого не понимают. Они считают, что чем хуже наши отношения, тем лучше. Потому что им за это платят США или Евросоюз.
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