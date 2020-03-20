США боятся каждого движения русских Ту-142 - Sohu

Китайское издание проанализировало, что означают полёты русских Ту-142 в Арктике над базой военных США. По мнению китайских журналистов, это показатель того, что Россия укрепляет свой авторитет в мире и готова дать отпор США. Теперь Россия находится на одном уровне со Штатами.

"По мере того, как Россия укрепляет свой авторитет в Сирии, растет влияние Москвы и во всем Ближневосточном регионе - в то время как влияние Вашингтона ослабевает. Скорее всего, в будущем сила России настолько упрочится, что она сможет оказывать определённое влияние на США", - написало издание.

Теперь Запад настороженно относится к потенциалу России, а "США боятся каждого движения" русских.

Напомним, по сообщениям зарубежных СМИ, сам инцидент произошёл над международными водами моря Бофорта к северу от Аляски 9 марта 2020 года. По данным портала, каждые два года американские военные проводят в регионе учения ICEX, цель которых - проверка готовности служб к работе в условиях Арктики. Одна из главных особенностей этих манёвров - участие в них подводных лодок, которые должны "прорваться" через арктические льды для встречи с другими участниками учений, перемещающимися по суше и по воздуху, а затем в условленном месте создать базовый лагерь.

К российским самолётам командование NORAD сразу приставило для сопровождения истребители F-22s и CF-18s. Предполагается, что российские самолёты вылетели в сторону Аляски с авиабазы Украинка, расположенной в дальневосточном регионе России. Над лагерем ICEX они находились на высоте 2 500 футов (менее километра).

Американцев очень удивило появление российских разведчиков в столь отдалённом районе, в 50 милях (80 км) от Аляски. Как отмечается, самолёты находились в зоне перехвата ПВО. Тем не менее это слишком далеко от американского воздушного пространства. Однако как именно ВКС России смогли обнаружить лагерь, для американцев осталось загадкой.