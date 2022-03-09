США больше не скрывают биоугрозу: Главное о спецоперации на Украине в прямой трансляции

В США прямым текстом признали факт наличия биолабораторий на Украине, которые сейчас экстренно зачищают по приказу Минздрава. Фактически американцы больше не скрывают биоугрозу, которая шла бы с территории Незалежной и которую остановили наши военные в рамках спецоперации. Царьград продолжает прямую трансляцию событий, связанных со специальной военной операцией России по демилитаризации и денацификации Украины.

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате начистоту призналась и в наличии на Украине американских биолабораторий, и в том, что эти биолаборатории сейчас активно зачищают, чтобы "материалы биологических исследований не попали в руки (Вооружённых) сил России". О том, что эти биоматериалы представляют собой серьёзную биологическую угрозу, ранее сообщили в Минобороны России. Об этом же говорили и эксперты по биооружию.

Впрочем, биолаборатории - не единственное "слабое звено" Незалежной, которое представляло собой угрозу для других стран, в том числе и ЕС. В Росгвардии подробно рассказали о том, что обнаружили бойцы ведомства на территории Запорожской АЭС, в том числе и на энергоблоках.

Царьград продолжает вести прямую трансляцию событий. Все подробности спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и связанных с ней событий можно узнать из ленты новостей Царьграда.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

09:02 Минобороны России сообщает о том, что в распоряжение наших военных попали документы нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе на март.

08:58 Геноцид в Мариуполе. Местные жители начистоту рассказывают о голоде в городе и о том, как украинские националисты не дают им эвакуироваться.

08:29 Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

Опираться на публичные заявления Зеленского не представляется возможным из-за "специфического состояния" президента Украины.

08:05 Что происходит в Мариуполе, который сейчас находится в заложниках у украинских радикалов и уже неделю отключён от света, связи, тепла и связи? Военкор Семён Пегов на окраинах города рассказал о продвижении войск ДНР и России, а также указал на подлость нацистов, засевших в городе.

07:49 В Сети продолжают обсуждать, где может находиться президент Украины Владимир Зеленский. Блогер Сергей Колясников заявил, что, скорее всего, одно из последних видео с главой государства записано на фоне хромакея.

07:01 Советы Госдепартамента США для своих граждан, которые уезжают на Украину, как они есть:

Составить завещание... оставить образцы ДНК поставщику медицинских услуг на случай, если его семье понадобится доступ к ним.

06:20 После того как в СМИ и соцсетях прошла информация о том, что некоторые британские военные, мол, отправились на Украину противостоять России, Минобороны Великобритании категорически запретило всем своим военнослужащим уезжать в Незалежную. Информацию об этом сообщает Independent.

Всему обслуживающему персоналу запрещён въезд на Украину до дальнейшего распоряжения. К сотрудникам, направляющимся на Украину, будут применены дисциплинарные и административные меры.

06:00 Бойцы Росгвардии обнаружили на Запорожской АЭС массу вооружения после того, как подавили огневые точки украинских диверсантов. После осмотра здания АЭС росгвардейцы обнаружили неоспоримые доказательства того, что Киев готовил масштабную провокацию, которая, выражаясь словами Зеленского, привела бы к "концу Европы". Сейчас Запорожская АЭС находится под полным контролем Росгвардии.