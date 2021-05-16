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США больше не могут соперничать с Россией и Китаем – историк

16 мая 2021, 17:55  •  26 • Политика
Фото: pixabay.com
Вашингтон потерял статус мирового гегемона – можно сказать, что образовался триполярный мир
Об утраченном первенстве США на мировой арене заявил сотрудник Монреальского университета, историк Самир Сол. Эксперт заявил, что американцам больше не под силу состязаться одновременно и с Россией, и с Китаем. Об этом пишет Le Devoir.
Несмотря на все попытки американцев вставлять Китаю палки в колеса, его влияние в мире растет.
В то же время Москва, которую Запад со всех сторон обложил санкциями, нашла в лице Пекина партнера, с которым все больше сближается. Это сотрудничество вызывает у американцев панику. Союз России и Китая может окончательно разрушить позиции США, подчеркнул эксперт.
Уже сейчас то, что Вашингтон не может конкурировать сразу с двумя странами, говорит о его бедственном положении.
В ближайшие годы уже три страны будут главными на мировой арене. США придется потесниться – в игру вступают РФ и Китай, заключил эксперт.
Ранее о немощности американского президента Джо Байдена рассказала бывшая сотрудница Госдепа, которая приехала в Россию и попросила у главы РФ Владимира Путина гражданство.

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