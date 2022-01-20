США били прицельно. По детям: Видео роковой атаки опубликовал Пентагон

Издание The New York Times опубликовало видео Пентагона, снятое в момент атаки на мирных людей. На кадрах отчётливо видно, что американские военные прицельно наносили удар. По детям.

Кадры, зафиксированные беспилотниками, доказывают ещё раз, что атака была произведена осознанно. На видео отчётливо видно, как во дворе жилого дома паркуется автомобиль и возле него находятся дети.

Напомним, удар по мирным жителям Кабула силами США был нанесён в августе прошлого года. Сначала Вашингтон пытался оправдать действия борьбой с терроризмом, однако потом признал, что ни одного террориста в результате налёта убито не было - погибли 10 мирных жителей, семь из которых дети. При этом глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что наказывать военных командование не будет.