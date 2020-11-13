США берут Кавказ на прицел: Эксперт раскрыл террористические базы в Турции

Посвящённую возвращению сирийских беженцев на родину конференцию, которая прошла в Дамаске, посетили представители ряда стран, которые намерены оказать помощь в этом вопросе людям, вынужденным покинуть свои дома во время боевых действий. Парламентарии от 27 стран - от Китая до Арабских Эмиратов и, конечно, России - обсудили вопросы, касающиеся людей, оказавшихся фактически в изгнании. Не присутствовали только деятели Запада, в том числе Турции.

Как заметил автор материала, военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, "Турция не спешит возвращать их домой, несмотря на фантастические затраты по их содержанию". Секрет Анкары раскрыл Михаил Мизинцев. По его словам, в одном из лагерей беженцев под названием "Эль-Холе" активно вербуют сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.).

Он отметил, что в этом лагере проходят двухмесячные курсы военной подготовки под руководством инструкторов из США. Мизинцев подчеркнул, что в России прекрасно понимают, для чего в таких "лагерях беженцев" готовят боевиков.

"Скорее всего, для заброски в Закавказье или сразу на Северный Кавказ", - уточнил он.

Также эксперт уточнил, что в лагерях беженцев под Идлибом террористы насильно удерживают людей. Их выгода состоит в том, что в такие лагеря привозят гуманитарную помощь, которая, по сути, идёт террористам - они обеспечиваются продуктами питания.