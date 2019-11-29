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США 11 лет назад хотели прийти в Крым. Но не смогли - СМИ
29 ноября 2019, 16:09 • 52 • В мире
Выяснилось, что американские власти собирались "расширить свое присутствие" на Крымском полуострове. Ещё в 2008 году США хотели открыть дипломатическое представительство в Крыму, чтобы местные жители могли "лучше понять позицию США". Однако договориться не получилось, планы сорвались, заявил бывший глава МИД Украины в эфире UkrLife.
Американцы могли прочно закрепиться в Крыму, но сделать это у них не получилось. Об этом рассказали бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и бывший исполняющий обязанности главы МИД Владимир Хандогий в эфире UkrLife, передаёт "Вечерняя Москва". Объяснение нашлось простое: "Не сложилось".
Расширение влияния США на полуострове много обсуждали, когда Киев не получил план действий по членству в НАТО. Американцы собирались закрепиться на полуострове и даже открыть там дипломатическое представительство в Севастополе. В Штатах говорили, что это "поможет жителям Крыма лучше понять позицию США".
"Я, согласовав с президентом позицию, поехал к Кондолизе Райс и подписал вместо соглашения о безопасности - к сожалению, тогда не сложилось - хартию о стратегическом сотрудничестве, - заявил Владимир Хандогий.
Планы сорвались в 2008 году.
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