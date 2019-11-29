США 11 лет назад хотели прийти в Крым. Но не смогли - СМИ

Американцы могли прочно закрепиться в Крыму, но сделать это у них не получилось. Об этом рассказали бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и бывший исполняющий обязанности главы МИД Владимир Хандогий в эфире UkrLife, передаёт "Вечерняя Москва". Объяснение нашлось простое: "Не сложилось".

Расширение влияния США на полуострове много обсуждали, когда Киев не получил план действий по членству в НАТО. Американцы собирались закрепиться на полуострове и даже открыть там дипломатическое представительство в Севастополе. В Штатах говорили, что это "поможет жителям Крыма лучше понять позицию США".

"Я, согласовав с президентом позицию, поехал к Кондолизе Райс и подписал вместо соглашения о безопасности - к сожалению, тогда не сложилось - хартию о стратегическом сотрудничестве, - заявил Владимир Хандогий.

Планы сорвались в 2008 году.