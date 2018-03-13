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США – цель промежуточная. Главная – космос

13 марта 2018, 13:09  •  253 • Политика
"Царьграду" удалось узнать, на каком принципе может двигаться новая крылатая ракета с неограниченной дальности. Её ядерная установка открывает так и бескрайние возможности в освоении космоса
Россия гонку вооружений уже выиграла. Она её просто обнулила, а направление дальнейшего развития военных технологий повернула в удобную для себя сторону. Туда, где она лидер, и лидером всегда была, - в области ядерной космической энергетики. Очень похоже, что скупые слова президента Владимира Путина перед Федеральным собранием 1 марта о принципиально новом типе вооружения обозначают именно такую веху в истории технологий.
Рубежный момент
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Разумеется, рассказ президента и верховного главнокомандующего России о новых видах разработанных в стране вооружений – сам по себе историческая веха. Веха, которая обозначила, что Россия обошла США в новейших военных технологиях и сделала бесполезными триллионные американские затраты на ведение гонки вооружений. Как написал в РИА Новости один из самых мудрых обозревателей Иван Данилов, "презентация Путина в одночасье превратила систему, на которую американцы потратили огромные финансовые, человеческие и политические ресурсы, в дорогостоящий металлолом".
И всё же только об одном изделии Владимир Путин сказал как о принципиально новом:
Проведённые пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащённой ядерной энергетической установкой".
Как было отмечено в предыдущем материале на эту тему, такое заявление вызвало крайне спутанную реакцию экспертов, политологов, общественности. Каждый не понимал чего-то своего, но все вместе не понимали одного общего: как это может работать?
Кажется, "Царьград" может с достаточным основанием предположить – как. И если эти предположения близки к истине, то слова президента означают не только появление в России принципиально нового типа вооружения, - но переход России в принципиально новую технологическую эру. Причём пока – в единственном лице. Сиречь, лидером. Потому что, как сказал президент, мы останавливаться и поджидать догоняющих не собираемся.
Ядерные реакторы…
В своё время автору этих строк приходилось присутствовать на заседаниях президиума Российской академии наук – этого, несмотря ни что, высшего ареопага лучших отечественных учёных. И вот на одном из заседаний в далёком уже 2010 году выступал генеральный директор государственного научного центра имени Келдыша академик Анатолий Коротеев. Он рассказывал о том, что уже не является научной проблемой для российских учёных разработка конструкции электроплазменного двигателя на ядерной силовой установке. Причём, в отличие от обычных ядерных двигателей, работа над которыми велась в СССР и США ещё в 1960 - 1970-е годы, эта силовая установка представляет собою просто маленькую АЭС. "Атомная станция" вырабатывает энергию, которая используется в работе электроплазменных двигателей и повышает их мощность на порядок по сравнению с обычными ракетными двигателями.
Отмечаем: "маленькая" и "на порядок"
В прошлом ни советским, ни американским конструкторам, рассказал академик Коротеев, "не удалось создать длительно работающий ядерный ракетный двигатель". "Разработки были доведены до стендовых испытания, но последние показали наличие больших трудностей. В частности, всегда есть опасность радиоактивного заражения", - поделился учёный.
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А вот новый двигатель от таких недостатков избавлен, в нём используется принципиально новый подход, рассказал глава Центра Келдыша.
Мы фактически создаём в космосе электростанцию на базе ядерного реактора, от которой будут питаться уже плазменные двигатели, - подчеркнул Коротеев. - У них выброс струи принципиально не радиоактивный, да они и намного экономичнее. Если, например, современный самый лучший жидкостный ракетный двигатель имеет удельную тягу 450 секунд, ядерный – 900, то электроплазменный – до 7000".
Учёный поделился и тем, что в ходе работ выявилось немало трудностей. Останавливаться на них не будем, добавим лишь его слова:
При создании же такого двигателя используется семь критических технологий. Их освоение поможет обеспечить лидирующие позиции России в этой сфере".
Зато когда всё будет освоено, с этим двигателем можно будет лететь на Марс, менять орбиту опасных для Земли астероидов, убирать космический мусор – и вообще осваивать дальний Космос.
Были названы и сроки. Обратим внимание:
В 2011 году будет закончен эскизный проект реакторной установки, в 2012 году – эскизный проект двигателя. А уже в 2015 году ядерная двигательная установка должна быть создана, после чего начнутся её наземные испытания".
И к 2018 году двигатель обязательно будет готов, пообещал Коротеев.
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Похоже, он сдержал слово. Не он один, конечно: о планах создания к 2018 - 2019 годам перспективного космического транспортно-энергетического модуля с ядерным реактором мегаваттного класса и электро-реактивным двигателем говорили и тогдашние глава Роскосмоса Анатолий Перминов, и президент Ракетно-космической корпорации "Энергия" Виталий Лопота. А в узких кругах соответствующие планы-графики разрабатывали несколько менее публичные люди. Можно сказать, вовсе не публичные. Виталий Лопота сказал лишь, откуда они, держащие слово: "В кооперации участвуют Центр Келдыша, Научно-исследовательский и конструкторский институт электротехники им. Долежаля, РКК. Первый отвечает за создание ядерного реактора, второй - за электро-реактивный двигатель на базе ядерных технологий, а РКК увязывает все решения в единое целое".
Он же объявил и цену вопроса – "несколько десятков миллиардов рублей". Не так и много, в принципе. Хороший морской корабль стоит больше…
… На атомных батарейках
Из той же серии – докладов и рассказов о перспективных научных достижениях недавних лет, про которые как-то все потом подзабыли, а те, кто бдил, эту забывчивость исподволь поддерживали.
Владимир Путин объявил о выпуске принципиально нового вооружения на ежегодном Послании. Фото: www.globallookpress.com
Речь о так называемых атомных батарейках. Которые могут не иметь отношения к нашей ракете, а могут… Во всяком случае, Росатом, которых их как-то презентовал, отмечал, что
перспективу применения данной батарейки её создатели видят в космической индустрии, различных подводных системах, медицине (в части кардиостимуляторов) и оборонной промышленности".
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Пометим себе последнее обстоятельство. И если под батарейкой понимать не то, что у каждого в телефоне, а некий блочок с топливом для ядерного устройства внутри, - то чем не мини-ТВЭЛ для мини-реактора, который засунули в ракету диаметром в 70 см?
Эта ядерная батарейка создана на основе изотопа никель-63, обогащённого до уровня 80%. Обогащать до такого показателя не существующий в природе изотоп могут только в России. На знаменитом подземном горно-химическом комбинате в Красноярском крае. В том самом легендарном Красноярске-26, который ныне наречён Железногорском, и который очень хотели ликвидировать в 1990-е годы американские "партнёры".
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В чём уникальные особенности такой "батарейки"*? В высоком КПД за счёт так называемого бета-вольтаического эффекта - раз. В безопасности, так как никель-63 не производит при распаде вредного жёсткого гамма-излучения, а мягкое бета-излучение поглощается внутри батареи, - два. И третье – в долговечности: благодаря длительному периоду полураспада изотопа продолжительность работы такого аккумулятора достигает 50 лет.
И, наконец, ещё одно достоинство – компактность: батарейка в 30 раз компактнее, чем обычная ион-литиевая батарея.
Очень полезное свойство для маленького реактора.
Цена большая, да - несколько миллионов рублей. Но если военным надо, они купят. Точнее, как раз они-то и купят.
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И последний штрих в эту картину: производство ядерных батареек должны были освоить к 2017 году…
Следующая остановка – космос
Как видно, для подобных технологий посажение агрессивности Штатов на цепь неотвратимой ответной угрозы – даже не цель и не подцель. Так, промежуточный результат. Основные задачи для неё – явно в космосе. Недаром ещё в 2009 году был утверждён именно гражданский проект создания "транспортно-энергетического модуля с использованием ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса". Военный вариант наверняка тоже проектировался, но про него, понятно, не сообщалось. Но так или иначе генеральным конструктором назначалась Ракетно-космическая корпорация "Энергия" с задачей разработки космического аппарата с таким модулем.
А что значит – мегаваттного класса? А то, например, что по официальным данным, электрическая мощность всей Международной космической станции добирается едва до 110 кВт. Выводы очевидны. Как и выгоды.
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Речь, среди прочего, шла между учёных о мощном космическом грузовике, о мощном же буксире, который мог бы в случае угрозы Земле стащить с орбиты угрожающий ей астероид. Например, Апофиз, который грозится в 30 годах пролететь на очень небольшом по космическим меркам расстоянии от Земли. И вообще это был бы космический аппарат, который способен будет достаточно вольно выбирать себе траекторию в космическом пространстве.
Наконец, мощный ядерный двигатель помог бы решить основную проблему, связанную с полётом человека на Марс, - облучение жёсткими космическим лучами и тяжёлыми частицами во время долгого полуторалетнего пребывания вне защиты радиационных поясов Земли. Просто на нём можно было бы обернуться куда быстрее – не говоря уже об объёме полезной нагрузки.
Впрочем, ведь и военные могли бы хорошо порезвиться на орбите на подобного рода самостоятельном аппаратике среди привязанных к своим траекториям спутников противника. Кстати, что-то не припомню, что именно сообщалось о силовой установке "спутника-инспектора", о запуске которого сообщало в прошлом году министерство обороны.
И сообщалось ли вообще?
Покровский Александр

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