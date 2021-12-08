Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Главная / Война

США – Россия. Баланс выравнивается

08 декабря 2021, 15:20  •  186 • Война
Россия выходит из положения обороняющейся стороны
Содержание видеосессии В. Путина и Д. Байдена не раскрывается в подробностях. В силу этого отклики на нее не изобилуют сенсационными комментариями и предсказаниями. Это была попытка в спокойной и деловой обстановке разобраться со взаимными позициями для того, чтобы иметь исходные данные для дальнейших действий.
В любом случае очевидно, что В. Путин дал понять собеседнику, что новые издержки от проигранной холодной войны для России неприемлемы. А угрозы новых санкций её не беспокоят. Москва намерена решительно защищать оборонительный рубеж, на котором она оказалась. Однако опасения Вашингтона насчёт того, что Кремль повторит опыт 80-летней давности (наступление под Москвой в декабря 1941 года) не получили подтверждения. Это становится понятным из спокойной реакции США на завершение переговоров. Военную опасность никто Америке не объявлял. В США могут выдохнуть с облегчением, потому что раскрученный там военный психоз мог бы привести к локальному военному инциденту, который завёл бы демократов в тупик. Например, если бы в Черном море пошла на дно пара «заблудившихся» там американских эсминцев.
О таких неприятностях лучше не думать. Путь военной конфронтации на ближайшее будущее исключён. Поэтому в скором времени мы увидим усиление работы западного финансово-экономического и информационного пресса, который продолжит решать давно поставленную задачу по ослаблению России. По представлениям руководителей НАТО, такое ослабление было бы идеальным для отрыва Белоруссии от России, при зомбированном населении Украины и размещении на украинской территории наступательных вооружений блока НАТО. Это не потребует договора о вступлении Украины в НАТО, а какую-то филькину грамоту на этот счёт можно придумать. Российское руководство, безусловно, предусмотрело эту возможность и принимает её как вызов.
Сложно предугадать, каковой будет политика Москвы в двусторонних отношений с Киевом, но, видимо, она сделает всё возможное, чтобы жители Украины поняли, что их превращают в коллективного славянского Иуду. Ставка на национализм также не сработает до тех пор, пока роженицы в украинских роддомах будут кричать по-русски. В окончательном варианте Россия и Украина преодолеют навязанный им извне кризис и вернутся к братским отношениям.
Какими бы ни были манёвры США на украинском направлении, существует ряд международных проблем, которые РФ может использовать для давления на них. Это в первую очередь стабилизация режима Асада в Сирии. Вероятность выдавливания американских войск из Сирии будет зависеть во многом от Москвы, и это серьезный рычаг. Только Москва сумеет обеспечить для Вашингтона «непостыдные» условия ухода в отличие от бегства из Афганистана.
Кроме того, договоренность о сотрудничестве в иранском досье едва ли заставит Москву требовать от Тегерана приостановки поддержки ливанской «Хезболлы».
Существует и ещё ряд международных проблем, в которых стороны могут найти формы сотрудничества в зависимости от взаимопонимания. Это международный терроризм, киберпреступность. В любом случае после беседы В. Путина с Д. Байденом создаётся впечатление, что Россия выходит из положения обороняющейся стороны при наступлении Запада на её позиции и начинает выравнивать баланс в свою пользу.
Фото: kremlin.ru
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



186
Источник
Похожие новости
29 ноября 2021, 18:25
Мишустин лишил японцев надежд на получение наших островов
28 ноября 2021, 00:25
Турции всё не удаётся войти в число мировых тяжеловесов
02 декабря 2021, 01:15
В США открыто призвали «разморозить» войну в Приднестровье
27 ноября 2021, 01:40
Мирный договор с Японией – самообман или непреходящая иллюзия?
24 ноября 2021, 18:50
НАТО движется к границам России через Латвию
27 ноября 2021, 15:05
За неделю у границ России замечено 35 самолётов-разведчиков и 6 беспилотников стран НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра&...
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!&...
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник ...
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне с...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2021, 09:50
Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
01 декабря 2021, 17:40
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбирайтесь сами
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.