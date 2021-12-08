США – Россия. Баланс выравнивается

Россия выходит из положения обороняющейся стороны

Содержание видеосессии В. Путина и Д. Байдена не раскрывается в подробностях. В силу этого отклики на нее не изобилуют сенсационными комментариями и предсказаниями. Это была попытка в спокойной и деловой обстановке разобраться со взаимными позициями для того, чтобы иметь исходные данные для дальнейших действий.

В любом случае очевидно, что В. Путин дал понять собеседнику, что новые издержки от проигранной холодной войны для России неприемлемы. А угрозы новых санкций её не беспокоят. Москва намерена решительно защищать оборонительный рубеж, на котором она оказалась. Однако опасения Вашингтона насчёт того, что Кремль повторит опыт 80-летней давности (наступление под Москвой в декабря 1941 года) не получили подтверждения. Это становится понятным из спокойной реакции США на завершение переговоров. Военную опасность никто Америке не объявлял. В США могут выдохнуть с облегчением, потому что раскрученный там военный психоз мог бы привести к локальному военному инциденту, который завёл бы демократов в тупик. Например, если бы в Черном море пошла на дно пара «заблудившихся» там американских эсминцев.

О таких неприятностях лучше не думать. Путь военной конфронтации на ближайшее будущее исключён. Поэтому в скором времени мы увидим усиление работы западного финансово-экономического и информационного пресса, который продолжит решать давно поставленную задачу по ослаблению России. По представлениям руководителей НАТО, такое ослабление было бы идеальным для отрыва Белоруссии от России, при зомбированном населении Украины и размещении на украинской территории наступательных вооружений блока НАТО. Это не потребует договора о вступлении Украины в НАТО, а какую-то филькину грамоту на этот счёт можно придумать. Российское руководство, безусловно, предусмотрело эту возможность и принимает её как вызов.

Сложно предугадать, каковой будет политика Москвы в двусторонних отношений с Киевом, но, видимо, она сделает всё возможное, чтобы жители Украины поняли, что их превращают в коллективного славянского Иуду. Ставка на национализм также не сработает до тех пор, пока роженицы в украинских роддомах будут кричать по-русски. В окончательном варианте Россия и Украина преодолеют навязанный им извне кризис и вернутся к братским отношениям.

Какими бы ни были манёвры США на украинском направлении, существует ряд международных проблем, которые РФ может использовать для давления на них. Это в первую очередь стабилизация режима Асада в Сирии. Вероятность выдавливания американских войск из Сирии будет зависеть во многом от Москвы, и это серьезный рычаг. Только Москва сумеет обеспечить для Вашингтона «непостыдные» условия ухода в отличие от бегства из Афганистана.

Кроме того, договоренность о сотрудничестве в иранском досье едва ли заставит Москву требовать от Тегерана приостановки поддержки ливанской «Хезболлы».

Существует и ещё ряд международных проблем, в которых стороны могут найти формы сотрудничества в зависимости от взаимопонимания. Это международный терроризм, киберпреступность. В любом случае после беседы В. Путина с Д. Байденом создаётся впечатление, что Россия выходит из положения обороняющейся стороны при наступлении Запада на её позиции и начинает выравнивать баланс в свою пользу.