США – подлёдный лов удачи в Арктике

Американцы делают ставку на подводную войну в северных широтах

В минувшие выходные французские СМИ энергично обсуждали сокращение в текущем году на 3,7 процента бюджета Французского полярного института. Это опасно, считают они, так как претензии на Арктику распространяются всё дальше к югу от Полярного круга. Между тем Матиньонский дворец словно не хочет этого замечать, хотя в Арктике уже работают французские предприятия связи, строительства, транспорта и энергетики.

Попросилась в Арктический совет, куда входят восемь стран, Эстония. Кроме балтийских дюн, других морских берегов у неё нет, но Эстония «очень задета» усилением российского присутствия в Арктике. Четыре года назад «вертикальной арктической страной» записалась наблюдателем в Арктический совет Швейцария. Потому что у неё много льда в швейцарских Альпах и, соответственно, сходных с Арктикой проблем. По такому принципу вслед за Швейцарией могу «вписаться в Арктику» и я, поскольку у меня на кухне есть холодильник.

Записывается «на Арктику» не только Европа. Китай насыщает своим дипломатическим, научным и, главное, финансовым присутствием страны, входящие в «арктический клуб». И когда два с половиной миллиона жителей китайского города Вэйхай становятся побратимами гренландского Илулиссата, где живут всего четыре с половиной тысячи жителей, то радости гренландцев нет предела – от обещанных Пекином капиталовложений, конечно.

Однако главная драма видится западным СМИ в том, что крупнейший в мире ледокольный флот и хорошо подготовленные к операциям при низких температурах боевые части есть только у России. Не будь этого, раздел ледяного региона был бы гораздо проще. Стало быть, положение как-то надо выправлять. И в прошлом году американцы возродили «для сдерживания России на севере» расформированный в 2011 году 2-й флот, действовавший в Северной Атлантике. Их козырь – у США больше опыта ведения скрытных операций во всех регионах мира. Видимо, поэтому Вашингтон сделал ставку на наращивание сил своего подводного флота. Учитывая, что США сорок лет совсем не строили ледоколы, им требуется для одного такого судна не менее восьми лет и более 800 миллионов долларов – в три раза больше, чем для современного российского или китайского ледокола. И вооружённая атомная подлодка теперь станет американским аргументом для утверждения демократии в северных широтах.

Как пишет токийский The Diplomat, американская General Dynamics получила контракт на строительство первой стратегический атомной подлодки нового поколения Columbia. Со слов бывшего офицера разведки, а ныне председателя правления General Dynamics Фиби Новакович, головная подлодка нового класса заменит устаревающие стратегические ракетоносцы типа «Огайо». Предполагается, что первая «Колумбия» должна быть готова в 2027 году, чтобы через 4 года выйти на боевое дежурство.

«Колумбию» вооружат 16 баллистическими ракетами Trident II D5, и она ориентировочно будет служить 42 года без перезарядки реактора. Подлодка сопоставима по размерам с «Огайо», но отличается тем, что вместо винта на неё установят водомётный движитель и полностью электрическую двигательную установку на постоянных магнитах, которая будет работать от турбогенераторов атомного реактора. Это сделает подводный корабль тише по сравнению с «Огайо».

Американские многоцелевые АПЛ четвёртого поколения предназначены и для борьбы с подводными лодками на глубине, и для прибрежных операций. В дополнение к баллистическим ракетам они будут снабжены необитаемыми подводными аппаратами, шлюзовыми камерами для водолазов, креплениями для контейнера или сверхмалых подводных лодок – всё необходимое для проведения секретных операций.

В докладе ВМС Конгрессу США (2019 Congressional Research Report) 2019 года указана цель увеличить к 2048 году число субмарин до 66 (на конец 2018 года у США была 51 подлодка).

В докладе говорится, что после окончания холодной войны атомные подводные лодки, конечно, остаются охотниками за подлодками противника, но всё острее становится задача проведения скрытой разведки, наблюдения и рекогносцировки вместе с секретной доставкой или прикрытием сил специального назначения. «В свете недавних изменений в стратегической обстановке от окончания холодной войны до возобновления соперничества между великими державами, – сказано в докладе, – противолодочная война против России и Китая становится основной миссией американского атомного подводного флота».

Это указывает на два направления главного удара американских АПЛ – арктическое против России и азиатско-тихоокеанское против Китая. Предполагается, что искусная в коммерции американская администрация не отправит устаревшие «Огайо» на распил, как Россия, а продаст или отдаст в аренду АПЛ союзникам – Японии и Австралии. The National Interest даже назвал эту идею «самым страшным ночным кошмаром для Китая и России».