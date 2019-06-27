США – Иран: Вероятность войны растёт

Автор:

Латышев Сергей

В мире происходят события, которые уже в ближайшие недели могут привести к военной конфронтации между США и Ираном, резкому обострению напряжённости на Ближнем Востоке. Иран предупредил, что 27 июня превысит лимиты на количество обогащённого урана в связи с истечением 60-дневного срока, предоставленного Тегераном ранее Европе для запуска платёжного механизма обхода санкций США, и что этот процесс «будет ускорен». Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди. Он объяснил это решение Тегерана либо неспособностью, либо нежеланием европейских стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе выполнять взятые на себя обязательства. Иран предупреждал, что в этом случае он не только возобновит процесс обогащения урана, но и начнёт модернизацию реактора на тяжёлой воде в Араке. В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами «шестёрки» (Россия, США, Британия, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на постепенное снятие санкций.

Иран также согласился – и скрупулёзно выполнял данные обещания – предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый «регулируемый доступ» к своим ядерным объектам. СВПД разрешает Ирану иметь 300 килограмм низкообогащённого урана и 130 тонн тяжёлой воды. 8 мая 2019 года, через год после выхода США из соглашения, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы низкообогащённого урана и тяжёлой воды. К этому вынудили Тегеран американские санкции, поставившие большинство стран – подписантов СВПД перед дилеммой: сохранять им торговлю с Ираном или с США. Выбор, сделанный ими, очевиден. Причём в числе «прогнувшихся» перед американцами оказались не только их европейские полувассалы, но и Китай, что обесценило для несущего колоссальные убытки Ирана участие в СВПД, ставшем для него унизительной игрой в одни ворота.

В Вене завтра станет понятно, будет ли и когда мини-война США с Ираном. Фото: www.globallookpress.com

Всё внимание – к Вене

Кризис СВПД станет совершенно очевидным 28 июня в Вене, где состоится заседание – без представителей США – Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки. 7 июля Тегеран, который вряд ли согласится с дальнейшим ущемлением своего суверенитета, чтобы другим подписантам за счёт него было комфортно существовать, приступит ко второму этапу сокращения своих обязательств в рамках СВПД. Об этом уже объявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

При этом Британия, Франция и Германия предупредили Иран, увеличивший производство урана в четыре раза, о недопустимости нарушения условий соглашения. В противном случае европейцы обещают восстановить собственные санкции (что они уже и сделали, фактически под давлением США, свернув в значительной мере свою торговлю с Ираном), действие которых было прекращено по условиям договора 2015 года.

Таким образом, в пятницу в Вене разрыв Ирана с западными подписантами СВПД станет чистой формальностью.

Интервью российского постпреда

О сложнейшем комплексе связанных с этим проблем рассказал в интервью ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он убеждён, что «сейчас наступает критический момент, когда будет решаться судьба СВПД». Ульянов считает, что данное заседание Совместной комиссии должно было состояться «ещё месяц-полтора назад, чтобы с учётом настоятельных требований Ирана определиться в отношении шагов по нейтрализации или минимизации вреда от односторонних американских санкций». Прежде всего, по словам постпреда России, «речь идёт о попытке США установить тотальное нефтяное эмбарго в отношении Тегерана», поскольку «эта линия Вашингтона, не имеющая под собой никаких правовых оснований, чрезвычайно болезненна для Ирана, чья экономика в значительной степени зависит от экспорта нефти и нефтепродуктов».

Ульянов констатировал, что европейцы, по его впечатлениям, не сделали «ровным счётом ничего», чтобы ответить на «законные озабоченности» Ирана.

«Ключевое значение имеет выправление ситуации в нефтяной и банковской сферах, потому что речь идёт о выживании иранской экономики и хотя бы частичном восстановлении того баланса, который закладывался в СВПД при его согласовании», – считает он.

Президент США Дональд Трамп близок к тому, чтобы полностью уничтожить СВПД. Фото: www.globallookpress.com

Двойные стандарты

Российский дипломат констатировал, что «Тегеран хочет добиться от участников сделки компенсации потерь и сбалансированного выполнения обязательств в части, касающейся экономического поощрения». Причём у Тегерана имеется законная возможность выйти из сделки, не нарушая её условий, поскольку в ней заложено положение о том, что в случае существенного невыполнения кем-либо из участников своих обязательств Иран «имеет право прекратить выполнение СВПД полностью или частично». Однако для европейцев, согласно Ульянову, это – «красная черта», и они ожидают от Ирана выполнения своих обязательства в ядерной части «полностью и независимо от того, что происходит на других направлениях».

Как видим, позиция европейских стран труслива и эгоистична: американским санкциям они фактически подчиняются, своих обязательств не выполняют. Но от Ирана в этих условиях ожидают скрупулёзного выполнения собственных требований, угрожая открыто поддержать США, если разозлённый всем этим Тегеран реализует свои предупреждения. В Иране устали верить обещаниям европейцев, которые сегодня вновь озвучила «министр иностранных дел» ЕС Федерика Могерини, что вот-вот заработает (подходящий только для мелких, не работающих на рынке США компаний) пресловутый механизм Instex.

Ну а что же Россия?

Россия, по словам Ульянова, признаёт «обоснованность иранских озабоченностей деструктивными действиями» США, «с пониманием» относится к тому, о чём Иран заявил 8 мая нынешнего года, «хотя энтузиазма у нас это не вызывает».

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов: «Мы призываем Иран не идти по пути эскалации, потому что вряд ли это приведёт к чему-то хорошему». Фото: www.globallookpress.com

«Мы призываем Иран не идти по пути эскалации, потому что вряд ли это приведёт к чему-то хорошему», – подчеркнул постпред России.

Таким образом, перед лицом наглости и невменяемости США Москва, понимая мотивы Ирана, тоже фактически хочет, во избежание большой войны на Ближнем Востоке, чтобы иранцы взяли издержки торпедирования США СВПД в основном на себя, желает ещё потянуть время. Ульянов дал иранцам явно невыполнимый совет «проявить максимум терпения», ведь близится момент, когда иранское ядерное досье «будет закрыто окончательно». Это событие, до которого ещё нужно дожить, должно произойти в 2025 году, когда данный вопрос будет снят с повестки дня СБ ООН. Хотя что помешает США наплевать на очередной документ и потребовать от зависимых от них стран поступить, как нужно Вашингтону?

А пока Ульянов предложил «составить нечто вроде дорожной карты на ближайшие месяцы для выправления ситуации», а также подумать, «что можно сделать для нейтрализации вредоносной политики США». Другой рецепт – «дать соответствующие поручения экспертам по различным направлениям, которые тоже могли бы собраться в ближайшее время и определить меры, касающиеся финансирования, транспортировки, страхования, закупок нефти». Однако он совсем не уверен, что это сработает.

«В целом, – констатирует Ульянов, – ситуация действительно очень тревожная, американцы довели её почти что до предкризисного, если не кризисного, состояния своими «зубодробительными» санкциями».

Российский дипломат видит серьёзную угрозу также в том, что, «если СВПД будет сильно расшатан или вообще прекратит существование», то у международного сообщества не сохранится в полном объёме возможности проверять ядерную деятельность Ирана. Ульянов выразил сожаление, что американцы не воспринимают демонизированный ими Иран как «полноценного участника международного сообщества» и не намерены разрешать ему иметь какую-либо ядерную программу, пусть даже и под плотным контролем МАГАТЭ, на что имеет право любое государство.

Наш прогноз

Из всего вышесказанного нетрудно сделать прогноз событий на период от нескольких недель до нескольких месяцев. Как только или вскоре после того, как Иран официально объявит, что отказывается придерживаться СВПД в целом или в его существенной части, США нанесут удары с воздуха по ядерным и военным объектам Исламской Республики. Это может американцам дорого обойтись, подвигнув их на новые удары, хотя наземной операции они проводить не будут. Данная эскалация взорвёт ситуацию на Ближнем Востоке и может привести к конфронтации США с Россией, если на атакованных ядерных объектах Ирана погибнут работающие там российские специалисты. Заявления Трампа последних дней о том, что конфликт с Ираном «не продлится долго», что он не обязан по закону предупреждать о нападении Конгресс, что наземной операции не будет, однозначно говорят о том, что готовятся именно удары с воздуха.

Что же касается поводов, то недостатка в них не будет. Помимо фактического упразднения СВПД таковым может стать уничтожение иранцами очередного американского дрона в своём воздушном пространстве. «Если они пойдут на подобный шаг, ответ вооружённых сил будет ещё более жёстким», – предупредил председатель иранского парламента Али Лариджани. Или очередная антииранская провокация с танкерами в Оманском заливе. Либо приписанная Ирану атака где-либо «на что-то американское», наказать Тегеран за которую уже обещал Трамп.

Таким образом, в ближайшие недели и месяцы, особенно в преддверии сентябрьских досрочных выборов в Израиле, вероятность мини-войны между США и Ираном, которая способна перерасти в нечто более крупное и нанести мощнейший удар по мировой экономике, исключительно высока. Израиль, разумеется, тоже примет в этом непосредственное участие. И, возможно, не он один.