США - "лучшая страна на Земле"? Стоун заявил о "самом массовом гипнозе в истории человечества"

США - это "империя зла", "сила зла". Таое мнение о Штатах высказал американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа.

Во время беседы он ответил на свой же вопрос о том, "как США удавалось достигать таких успехов с 1945 года".

"Это самый массовый гипноз в истории человечества, - уверен Стоун. - Они словно написали на экране: "Мы за свободу, мы за демократию, за то, чтобы все становились богаче".

По словам режиссёра, теперь "они раз за разом "продают" эту легенду о том, что США являются лучшей страной на Земле". Стоун обращает внимание на то, что "факты доказывают обратное".

Он напомнил о массовых убийствах в Афганистане, Ираке и не исключил того, что миллионы жизней были загублены "самым зверским, жестоким образом". Слова демократки Хиллари Клинтон о том, что Америка, мол, лучшая из стран, якобы принесшая человечеству "больше всего мира и процветания", - это, по мнению Стоуна, "глупость".

"Это невероятно! Это гипноз в действии! - восклицает собеседник Корреа. - Иначе быть не может!"

Режиссёр указал также на то, что наибольшее сопротивление американскому господству оказывают Россия, Китай, Иран, Корея и Венесуэла. И эти пять стран Стоун считает очень важными.