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США - "лучшая страна на Земле"? Стоун заявил о "самом массовом гипнозе в истории человечества"
31 января 2020, 18:54 • 91 • Политика
Американский режиссёр Оливер Стоун заявил о том, что США являются фактически "силой зла", и рассказал о "самом массовом гипнозе в истории человечества". "И они раз за разом "продают" эту легенду о том, что США являются лучшей страной на Земле, - поясняет свою мысль режиссёр. - Но факты доказывают обратное!"
США - это "империя зла", "сила зла". Таое мнение о Штатах высказал американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа.
Во время беседы он ответил на свой же вопрос о том, "как США удавалось достигать таких успехов с 1945 года".
"Это самый массовый гипноз в истории человечества, - уверен Стоун. - Они словно написали на экране: "Мы за свободу, мы за демократию, за то, чтобы все становились богаче".
По словам режиссёра, теперь "они раз за разом "продают" эту легенду о том, что США являются лучшей страной на Земле". Стоун обращает внимание на то, что "факты доказывают обратное".
Он напомнил о массовых убийствах в Афганистане, Ираке и не исключил того, что миллионы жизней были загублены "самым зверским, жестоким образом". Слова демократки Хиллари Клинтон о том, что Америка, мол, лучшая из стран, якобы принесшая человечеству "больше всего мира и процветания", - это, по мнению Стоуна, "глупость".
"Это невероятно! Это гипноз в действии! - восклицает собеседник Корреа. - Иначе быть не может!"
Режиссёр указал также на то, что наибольшее сопротивление американскому господству оказывают Россия, Китай, Иран, Корея и Венесуэла. И эти пять стран Стоун считает очень важными.
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