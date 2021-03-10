Срывы поставок китайской вакцины в Украину не случайны? • 223 • Украина

С 24 февраля в Украине началась вакцинация населения. Киев получил первую партию из 500 тысяч доз вакцины Covishield производства Oxford/AstraZeneca.



В общей сложности украинское руководство заключило соглашения на поставку около 20 млн доз вакцин четырех поставщиков. 117 тысяч доз вакцины должна поставить компания Pfizer, не менее 2,2 млн доз – AstraZeneca. Кроме того, летом должны начаться поставки препарата компании Novavax. Его объем должен составить 15 миллионов доз. Еще 1,93 млн доз пообещала поставить китайская компания Sinovac Biotech.



Первой в Украину должна была поступить американская вакцина компании Pfizer. Однако сроки поставок были сорваны. Представители поставщика заявили, что это связано с нехваткой производственных мощностей компании.

Данный факт никакой паники в министерстве здравоохранения Украины не вызвал. Чиновники отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации. Была выражена уверенность в том, что обещанные объемы препарата будут поставлены позже.



Министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил по этому поводу, что “Pfizer срывает поставки, AstraZeneca срывает поставки. Они все откладывают свои поставки. Потому что не хватает мощностей, такой беспрецедентной вакцинации в мире еще не было никогда”.



Два дня назад стало известно, что китайская компания “Лекхим” также задерживает поставки первой партии вакцины от коронавируса производства Sinovac Biotech. В интервью Reuters заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко сообщил о намерении руководства страны оштрафовать китайскую компанию. Он заявил, что “они не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте”. Договором предусмотрена возможность введения штрафных санкций за срывы сроков в размере 0,1 % от стоимости контракта за каждый день просрочки. Какой объем штрафа выберет украинская сторона, чиновники пока не сообщили.



Контракт на поставку китайской вакцины был заключен в конце декабря 2020 года. Объем сделки составил 964 млн гривен и предусматривает поставку 1,93 млн доз вакцины Sinovac. Компания “Лекхим” должна осуществить поставку первой партии в 700 тыс. доз не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. Кроме того, не менее чем за 3 рабочих дня до даты поставки поставщик был обязан предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине.



По имеющейся информации, проблема возникла с сертификацией вакцины в Украине. “Лекхим” 3 февраля направил украинскому руководству письмо с просьбой перенести начало поставок на апрель. Также представители фармацевтической компании требовали убрать нижнюю границу эффективности вакцины в 70%.



Однако, существует мнение, что сроки поставок китайской вакцины сорваны не только из-за проблем с получением экспортной лицензии от китайского правительства и поздним принятием украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.



Между Киевом и Пекином возник спор из-за решения украинского руководства о национализации активов авиастроительного завода “Мотор Сич”. Китай воспринял этот шаг как недружественный и заявил о введении санкций в отношении Украины.



Поэтому некоторые эксперты высказывают предположение, что срывы поставок являются вариантом ассиметричного ответа китайской стороны. Недостаток вакцины может поставить под угрозу национальную программу вакцинации. И возможно побудит украинское руководство быть более сговорчивыми и решить вопрос в выгодном для Китая свете.



Стоит отметить, что срывы поставок американской вакцины были встречены украинскими чиновниками с пониманием. В отношении китайского поставщика собираются ввести санкции.



И это лишь подтверждает высказанное предположение. С 24 февраля в Украине началась вакцинация населения. Киев получил первую партию из 500 тысяч доз вакцины Covishield производства Oxford/AstraZeneca.В общей сложности украинское руководство заключило соглашения на поставку около 20 млн доз вакцин четырех поставщиков. 117 тысяч доз вакцины должна поставить компания Pfizer, не менее 2,2 млн доз – AstraZeneca. Кроме того, летом должны начаться поставки препарата компании Novavax. Его объем должен составить 15 миллионов доз. Еще 1,93 млн доз пообещала поставить китайская компания Sinovac Biotech.Первой в Украину должна была поступить американская вакцина компании Pfizer. Однако сроки поставок были сорваны. Представители поставщика заявили, что это связано с нехваткой производственных мощностей компании.Данный факт никакой паники в министерстве здравоохранения Украины не вызвал. Чиновники отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации. Была выражена уверенность в том, что обещанные объемы препарата будут поставлены позже.Министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил по этому поводу, что “Pfizer срывает поставки, AstraZeneca срывает поставки. Они все откладывают свои поставки. Потому что не хватает мощностей, такой беспрецедентной вакцинации в мире еще не было никогда”.Два дня назад стало известно, что китайская компания “Лекхим” также задерживает поставки первой партии вакцины от коронавируса производства Sinovac Biotech. В интервью Reuters заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко сообщил о намерении руководства страны оштрафовать китайскую компанию. Он заявил, что “они не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте”. Договором предусмотрена возможность введения штрафных санкций за срывы сроков в размере 0,1 % от стоимости контракта за каждый день просрочки. Какой объем штрафа выберет украинская сторона, чиновники пока не сообщили.Контракт на поставку китайской вакцины был заключен в конце декабря 2020 года. Объем сделки составил 964 млн гривен и предусматривает поставку 1,93 млн доз вакцины Sinovac. Компания “Лекхим” должна осуществить поставку первой партии в 700 тыс. доз не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. Кроме того, не менее чем за 3 рабочих дня до даты поставки поставщик был обязан предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине.По имеющейся информации, проблема возникла с сертификацией вакцины в Украине. “Лекхим” 3 февраля направил украинскому руководству письмо с просьбой перенести начало поставок на апрель. Также представители фармацевтической компании требовали убрать нижнюю границу эффективности вакцины в 70%.Однако, существует мнение, что сроки поставок китайской вакцины сорваны не только из-за проблем с получением экспортной лицензии от китайского правительства и поздним принятием украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.Между Киевом и Пекином возник спор из-за решения украинского руководства о национализации активов авиастроительного завода “Мотор Сич”. Китай воспринял этот шаг как недружественный и заявил о введении санкций в отношении Украины.Поэтому некоторые эксперты высказывают предположение, что срывы поставок являются вариантом ассиметричного ответа китайской стороны. Недостаток вакцины может поставить под угрозу национальную программу вакцинации. И возможно побудит украинское руководство быть более сговорчивыми и решить вопрос в выгодном для Китая свете.Стоит отметить, что срывы поставок американской вакцины были встречены украинскими чиновниками с пониманием. В отношении китайского поставщика собираются ввести санкции.И это лишь подтверждает высказанное предположение. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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