Срывающуюся на крик в ООН 16-летнюю шведку пожалели и вспомнили ее диагноз

Напомним, что эпатажное выступление Греты Тунберг в ООН способно потрясти, пожалуй, любого. Девушка явно экзальтированно читает с листочка заранее заготовленный текст, обвиняя собравшихся политиков в том, что они-де испортили ей детство. И все – из-за глобального потепления, с которым Грета "борется", ради этой "борьбы" отказываясь от посещения школы.

При этом родители подростка не скрывают, что их дочка больна – у нее синдром Аспергера. Как пишет Газета.ру, это расстройство психики выражается, в том числе в том, что больного захватывает какая-либо практически патологическая идея. В случае Греты – это якобы нависшая над миром угроза глобального потепления.

"Не знаю, кем надо быть, чтоб использовать этого несчастного ребёнка, которому явно нужна постоянная помощь психолога и психиатра, в своих корыстных целях. И да! Мимика и интонации Греты вызывают весьма неприятные ассоциации не только с религиозными, но и с политическими фанатиками", - написала в своем телеграм-канале журналистка Юлия Витязева.

"Сатана там правит бал... Обратите внимание, какое злое лицо у дрессированного ребенка", - отмечает пользователь твиттера @qgKrlQfx4bLq2ro.

"Это Европа. Она больна. И, кажется, серьезно. Лечиться не хочет, заразна", - образно высказывается @ChennykSergey.

"А никто и не отрицает, что у нее очень живописный диагноз: синдром Аспергера (аутистическая психопатия), обсессивно-компульсивное расстройство", - напоминает @SRom1961.

"С девочкой все понятно. А вот кукловоды, которые вывели её на сцену - реальные циничные подонки", - возмущается @vodman1974.

"На саммите ООН Грета Тунберг обвинила глав государств в том, что "они украли у неё мечты и детство". И тут Остапа понесло. Девчонка изначально всего-то хотела в школу по пятницам не ходить", - считает @spacelordrock.

"PR - великая вещь в руках кукловодов. Которые также держат и ниточки, привязанные к рукам, ногам и губам этого ребёнка", - жалеет Грету @prof_preobr.

"Таблеточки - и вернуть в школу, доучиваться. И лечить параллельно, у девочки всё-таки серьёзный официальный психический диагноз", - советует @das_medved.

"Сорос - самый известный в мире экоактивист!" - напомнил о том, кто, по слухам, стоит за Тунберг, комментатор @Tab0ooNoComment. Свои слова он подкрепил фотографией.

"Теперь у них своя Новодворская", - отметил @the_ox_box.

Фото: Скриншот twitter.com/Tab0ooNo

Фото: Скриншот t.me/vityzeva

Фото: Скриншот twitter.com/spacelordrock