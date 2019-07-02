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Срыв здесь неуместен: правительство упорядочит торги по нацпроектам

02 июля 2019, 22:09  •  17 • Политика
Умышленный срыв торгов по нацпроектам и демпингование на них оборачивается для страны миллиардными убытками. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. На встрече сразу несколько губернаторов высказались о необходимости совершенствования системы государственных и муниципальных закупок. Глава кабмина предложил ввести за такие нарушения дополнительную ответственность, вплоть до уголовной. Инициатива правительства, направленная на повышение прозрачности закупок, логична и разумна, но вопрос заключается в том, как эта идея будет реализована на практике, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.
На реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры правительством предусмотрены значительные средства, напомнил участникам встречи Дмитрий Медведев. По его словам, только на 2019 год выделено более 1,7 трлн рублей, а общий бюджет до 2024 года составляет 25,7 трлн рублей.
— На середину третьей декады июня в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети. Где-то ситуация, как обычно, лучше, где-то хуже, — констатировал премьер-министр. — В целом традиционный для начала года период медленной раскачки все-таки в этом году проходил быстрее. Регионы работают достаточно активно.
Глава правительства обратил внимание губернаторов на то, что у них есть «все инструменты для эффективной работы».
— Говорю это вам, не просто чтобы, что называется, взбодрить (надеюсь, вы и так бодры), а чтобы вы оценили все плюсы и минусы организации работы и сделали выводы для себя. Быстрее надо действовать в летних условиях, — обратился Дмитрий Медведев к руководителям регионов.
Главы субъектов обратили внимание премьера на необходимость совершенствования системы государственных и муниципальных закупок. Дмитрий Медведев согласился с губернаторами и предложил подумать о введении за такие нарушения дополнительной ответственности.
— Надо посмотреть, что можно сделать, для того чтобы умышленные срывы торгов или же демпингование на этих торгах опять же с целью срыва не мешали нормальной организации всего процесса по заключению договоров и не приводили к нарушению сроков, неисполнению обязательств и в конечном счете просто не парализовали работу, — сказал Дмитрий Медведев. — Что нужно сделать? Мне кажется, важно здесь ввести какую-то дополнительную ответственность. Я понимаю, что это не очень просто будет доказать, но тем не менее это уже вопрос правоохранительных органов и суда.
По словам премьер-министра, речь идет в первую очередь об участниках конкурсов, которые изначально не планировали заключения контракта, намеренно затягивая сроки торгов.
— Надо подумать, какие составы правонарушений здесь можно использовать, или сформулировать новые — и административные, и, может быть, уголовные тоже, потому что от таких действий миллионные, если не миллиардные убытки, — подчеркнул глава правительства.
Умышленный срыв торгов — серьезная проблема госкорпораций и в целом крупного бизнеса России, отметил в разговоре с «Известиями» гендиректор Агентства экономических и политических коммуникаций Дмитрий Орлов.
— Недобросовестные поставщики ведут грязную игру против адекватных участников рынка во многих отраслях, что приводит к многомиллиардным потерям, — подчеркнул политолог. — Нацпроекты — долгосрочный приоритет власти. Неудивительно, что Дмитрий Медведев настаивает на введении дополнительной ответственности за срыв торгов, в том числе уголовной. Без нее исполнение приоритетных проектов и программ будет затруднено.
Партнер, соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант считает, что экономические отношения не следует координировать карательными мерами.
— Экономика не терпит «кнута». Ее регулирование, напротив, должно быть выстроено так, чтобы стимулировать участников экономических отношений к эффективному поведению, а не подвешивать над ними «гильотину», — отметил адвокат в беседе с «Известиями». — Нужно уделить больше внимания положительным стимулам — повышению прозрачности процедур госзакупок и устранению коррупционной составляющей. А что касается новых мер ответственности, то для достижения положительного результата каждая из них должна быть очень серьезно обоснована и прозрачно прописана в законе.
Адвокат коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов полагает, что правительственная инициатива разумна и логична, но, учитывая имеющие место злоупотребления со стороны некоторых сотрудников органов и настороженность бизнеса при заключении госконтрактов, введение дополнительной ответственности за манипулирование при торгах может ограничить конкуренцию.

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