Американский дипломат Рам Эмануэль заявил, что США выступают в поддержку Японии относительно статуса "северных территорий" - так в Японии называют Курильские острова.

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке территориальных претензий Токио к России. Речь идёт о так называемых северных территориях.

По словам Эмануэля, США поддерживают территориальные претензии Японии к России в части владения Южными Курилами.

"В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен", - указал дипломат.

Также он поддержал усилия властей Японии и России "в попытках заключить мирный договор". Его "давно пора заключить", заметил американский посол.

В России напомнили о том, что вопрос о статусе Курил был решён десятилетия назад, при утверждении итогов Ялтинской конференции.

"То есть США открыто вышли из решений Ялтинской конференции 1945 года. Предполагаю, что это знаковое решение с катастрофическими последствиями для безопасности Европы", - отметил автор телеграм-канала Breeg Time.

Он привёл скриншоты решения встречи в Ялте, где говорится, что Курильские острова были переданы Советскому Союзу.

"Главы Правительств Трёх Великих Держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией", - сказано в документе, под которым подписались Сталин, Рузвельт и Черчилль.