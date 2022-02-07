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Срыв "Ялты"? Посол США открыто признал суверенитет Японии над Курилами

07 февраля 2022, 18:10  •  84 • Политика
Американский дипломат Рам Эмануэль заявил, что США выступают в поддержку Японии относительно статуса "северных территорий" - так в Японии называют Курильские острова.
Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке территориальных претензий Токио к России. Речь идёт о так называемых северных территориях.
По словам Эмануэля, США поддерживают территориальные претензии Японии к России в части владения Южными Курилами.
"В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен", - указал дипломат.
Также он поддержал усилия властей Японии и России "в попытках заключить мирный договор". Его "давно пора заключить", заметил американский посол.
В России напомнили о том, что вопрос о статусе Курил был решён десятилетия назад, при утверждении итогов Ялтинской конференции.
"То есть США открыто вышли из решений Ялтинской конференции 1945 года. Предполагаю, что это знаковое решение с катастрофическими последствиями для безопасности Европы", - отметил автор телеграм-канала Breeg Time.
Он привёл скриншоты решения встречи в Ялте, где говорится, что Курильские острова были переданы Советскому Союзу.
"Главы Правительств Трёх Великих Держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией", - сказано в документе, под которым подписались Сталин, Рузвельт и Черчилль.

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