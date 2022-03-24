Срыв посевной кампании пустит страну – экспортёра зерна по миру

Вчера на Украине началась посевная. И вчера же министр сельского хозяйства Роман Лещенко подал в отставку, не уточняя причины. А чего уточнять?! Заголовок киевского издания «Страна» – «Бензина осталось на 5-7 дней». С соляркой дела обстоят ничуть не лучше. Страна под ружьём – даже если в центральных частях страны и проведут сев, не факт, что дело дойдёт до жатвы, а поля не перепашут танки. Посевная начнётся в Херсонской и южной части Запорожской областей, но это уже практически не Украина.

Сюжет: Украинский кризис

Бензин и солярка текли на Украину, в основном, из Белоруссии. С началом кампании краник закрутили, склады ГСМ – разбомбили, и теперь бензина с соляркой не хватает даже военным. «С топливом всё плохо, дефицит, многие АЗС вообще стоят пустые», – цитирует киевская «Страна» владельца сети заправок «Прай» Дмитрия Леушкина. Власти обнулили акциз и снизили НДС, но в том-то и дело, что собственные украинские НПЗ стоят без сырья, а бензовозы из Польши не решают проблемы. К тому же, в условиях спецоперации они становятся мишенями – а как знать, куда и кому везут «горючку», уж не на передовую ли?! У спекулянтов 95-й бензин и солярка – по полтора доллара за литр. «На нефтебазах бензина осталось на 5-7 дней, есть проблемы с поставками, – доложил глава отдела маркетинга сети «БРСМ-Нафта»Александр Мельничук. – Пытаемся везти из Европы, из Польши». Но это, известное дело, небезопасно. И как начинать посевную?! Дефицит топлива в профильном министерстве оценили так: «от 200 до 250 тысяч тонн». А под посевную именно эти 250 тысяч тонн и нужны!

Теперь про посевную безотносительно дефицита горючего. Цитируем замглавы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука: «Херсонская область фактически под оккупацией. Николаевская – под обстрелами. Погода там позволяет начинать сев, но обе области выпали из украинской посевной кампании. В западных областях готовятся к посевной, но как знать, что там будет дальше?» Ещё Марчук отмечает, что вместо пшеницы в этом году могут посеять «культуры, которые не особо требовательны и быстро созревают – в частности, горох и гречку». Значит, проблем с хлебом украинцам не избежать? А ещё на полноценную посевную, как выясняется, нет денег в казне. Говорят, что уход Лещенко именно с этим и связан – средства изъяли «для армии», а кредитовать крестьянские хозяйства «подписали» коммерческие банки, которые перестали выдавать кредиты ещё две недели назад.