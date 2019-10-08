Срыв отвода войск в Донбассе и мольбы Вашингтону: главные украинские зрады и перемоги прошлой недели

Срыв отвода войск В Донбассе

Никогда такого не было, и вот опять. Бойцы печально известного добровольческого в прошлом батальона, а ныне полка «Азов» решили сорвать отвод войск с линии разграничения, о котором договорились участники мирных переговоров в Минске. По данным советника главы ЛНР Родиона Мирошника, «азовцы», провозгласившие, что они против и «формулы Штайнмайера», и вообще минских соглашений, заняли позиции в районе населенного пункта Золотое в Луганской области. И заявили, что раз президент их великой и неделимой страны не хочет защищать украинскую землю, то они сделают это сами. Что только они - настоящие украинские патриоты и что это их последний блокпост.

Таким образом националисты бросили вызов президенту Зеленскому, для которого соблюдение достигнутых договоренностей - дело чести.

Бойцы "Азова" на митинге в Киеве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проезд и проход граждан упростят?

В это же время шестой президент Украины подписал указ, упрощающий переход граждан и проезд автотранспорта через линию разграничения в районе станицы Луганской.

Вообще-то генштабу вооруженных сил Украины было поручено восстановить мост через Северский Донец, разрушенный доблестными ВСУ в ходе столкновений с ополчением Донбасса. А также обустроить там нормальный контрольно-пропускной пункт. Но хлопцы начали с привычного: развешивания жовто-блакитных стягов на фонарных столбах вдоль дороги. А ведь кроме ремонта переправы еще и организацию медпомощи поручено организовать. Да и вообще дать людям в этой «серой зоне» возможность наконец-то почувствовать, что такое жизнь без войны...

Ох, уж эти киевские мечтатели...

Помощь Трампу и призыв к Макрону

Глава украинского МИДа Пристайко сделал сразу два заявления с призывами к двум лидерам ядерных держав. Главу Франции Макрона руководитель внешнеполитического ведомства незалежной попросил не прекращать поиски украинских моряков, пропавших в Атлантике. Еще 28 сентября в Атлантическом океане с затонувшего судна Bourbon Rhode спасли троих членов экипажа с украинскими паспортами. Спасательную операцию проводит Centrе Fort De France. И хотя шансов найти выживших практически нет, Киев продолжает взывать к Парижу о помощи. Ну а американского лидера Пристайко вспомнил в связи с «делом Байдена», вернее, его сына и фирмы Burisma: «Расследования, которые должны вестись и по «Бурисме», должны происходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми. Результат, который будет по этим расследованиям, мы презентуем». Говоря об этом, руководитель МИДа попытался намекнуть Вашингтону, что давить на Киев в этом деле не надо. Не давите, мужики, не давите...