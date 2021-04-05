Сроки возвращения российского посла в США под вопросом: "Работа в самом разгаре"

Российский посол в США Анатолий Антонов пока не вернулся в Штаты. По словам диписточника, работа дипломата в Москве продолжается.

О конкретных сроках возвращения российского посла в США Анатолия Антонова говорить пока рано. По информации диписточника, посол проводит в Москве консультации в государственных структурах и различных ведомствах. "Работа в самом разгаре", - цитирует слова собеседника ТАСС.

При этом пока неясно, когда дипломат вернётся в Штаты. Этот вопрос полностью зависит от американской стороны, в частности, от того, будет ли Вашингтон предпринимать шаги по нормализации отношений.

Напомним, что дипломат отбыл в Москву в конце марта. Сообщения об отъезде посла появились после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News резко высказался о президенте РФ.

В МИД России после инцидента отметили, что "Анатолий Антонов приглашён в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".