«Сроки сдачи судна не изменятся»: СК назвал основную причину пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

По факту пожара на строящемся в Санкт-Петербурге дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» возбуждено уголовное дело. По данным СК, ЧП произошло из-за несоблюдения правил безопасности при проведении строительных работ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев возложил ответственность за инцидент на руководство компании-производителя — «Адмиралтейские верфи». Возгорание, возникшее вечером 27 ноября, затронуло две палубы и распространилось в общей сложности на 300 кв. м. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых находится в реанимации. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей. Предприятие заверило, что ЧП не повлияет на срок сдачи судна. Ледовые испытания «Виктора Черномырдина» должны начаться в марте-апреле 2019 года.

По факту пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

«Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»)», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа. Было организовано совещание с представителями МЧС и Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Разработан план следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, ему способствовавших», — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 27 ноября на строящемся в Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях» дизель-электрическом ледоколе проекта 22600 «Виктор Черномырдин» произошло возгорание. По предварительным данным, огонь появился в помещении котельного отделения.

В результате ЧП пострадали два человека — один от госпитализации отказался, второй доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

«По факту пожара на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории АО «Адмиралтейские верфи» в НИИ Джанелидзе доставлен мужчина с ожогами. Состояние оценивается как тяжёлое, находится в реанимации», — уточнила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

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Ответственность за происшествие, по мнению премьер-министра России Дмитрия Медведева, лежит на руководстве «Адмиралтейских верфей».

«Понятно, что надо разбираться, надо смотреть, кто в чём виноват, какие грузы привезли, какие виды топлива использовали и так далее. Но в любом случае это ответственность руководства... Я просил бы со всем этим разобраться и мне лично доложить», — сказал он.

Пожар распространился на две палубы ледокола, общая площадь возгорания составила около 300 кв. м. При этом, по данным экстренных служб, собственными системами пожаротушения судно не обладало.

Однако на предприятии эту информацию отрицают. В пресс-службе «Адмиралтейских верфей» сообщили, что на ледоколе стояла временная система пожаротушения.

«На судне установлена технологическая (на время постройки) система пожаротушения», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Всего для тушения пожара были привлечены более 100 человек, задействовано не менее 20 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС. При этом авиацию применять для тушения было нельзя из-за того, что «Виктор Черномырдин» стоит в закрытом доке. Открытое горение было ликвидировано около 21:10 мск, а полностью пожар потушили в районе 22:15.

Нарушение техники безопасности

Из-за возгорания кабелей имело место сильное задымление, но в экстренных службах отметили, что оно не представляло опасности для населения.

«В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Превышения норм предельно допустимой концентрации пока не выявлено», — сказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

В результате происшествия на ледоколе были повреждены кабели, обшивка помещений и находящееся внутри оборудование.

«Повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование и другое, что причинило ущерб на сумму более 1 500 000 рублей», — уточнили в СК.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности. Об этом заявили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

«В настоящий момент пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» потушен. По предварительной версии, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации», — сказали РИА Новости в пресс-службе организации.

Подчёркивается, что на предприятии была создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств ЧП.

Проект 22600

Ледокол «Виктор Черномырдин» относится к судам проекта 22600, разработанного проектно-конструкторским бюро «Петробалт». Задача этого проекта — сменить три судна типа «Ермак», построенных в Финляндии по заказу СССР в 1970-е годы.

В 2011 году президент России Владимир Путин подписал постановление об изменениях в федеральную программу «Развитие транспортной системы России», согласно которым предполагалось строительство четырёх дизель-электрических ледоколов, в том числе и одного по проекту 22600.

Проект 22600

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В конце того же года «Росморпорт» заключил с Объединённой судостроительной корпорацией контракт на строительство ледокола проекта 22600 стоимостью 7,94 млрд рублей. Предполагалось, что судно будет сдано в 2015 году, однако из-за проблем с технической документацией сроки сдвигались.

В августе 2018 года «Виктор Черномырдин», ещё пришвартованный, начал проходить испытания. Его достройка планировалась в декабре 2018 года, а уже ледовые испытания должны были начаться в марте-апреле 2019 года.

Предполагается, что после введения в эксплуатацию он станет самым большим и мощным из неядерных ледоколов в мире. При этом в «Адмиралтейских верфях» подчеркнули, что пожар не повлияет на сроки сдачи судна.