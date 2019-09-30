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Сроки проведения саммита в нормандском формате пока не согласовали
30 сентября 2019, 16:39 • 33 • Украина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет договорённости о сроках возможного проведения саммита лидеров России, Франции, Германии и Украины.
Pixabay
Об этом сообщает ТАСС.
«По срокам (проведения саммита) в нормандском формате понимания нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что саммит в нормандском формате пройдёт в ближайшие недели.
При этом президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что встреча в нормандском формате будет сложной.
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