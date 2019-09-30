Сроки проведения саммита в нормандском формате пока не согласовали

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет договорённости о сроках возможного проведения саммита лидеров России, Франции, Германии и Украины.

Pixabay

Об этом сообщает ТАСС. «По срокам (проведения саммита) в нормандском формате понимания нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что саммит в нормандском формате пройдёт в ближайшие недели. При этом президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что встреча в нормандском формате будет сложной.

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