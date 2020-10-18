Срок выплаты не будет зависеть от банка: в России начали действовать обновлённые правила получения пенсий

В России 18 октября вступили в силу обновлённые правила получения пенсий. Теперь пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают выплаты, смогут оставить неизменной дату их начисления. Благодаря нововведению срок перевода будет зависеть не от осуществляющего его банка, а только от условий, установленных по согласованию с пенсионером.

В России 18 октября вступил в силу приказ Минтруда, согласно которому пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату её начисления. Благодаря нововведению, срок выплаты не будет зависеть от осуществляющего перевод банка.

«Внести в правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой... изменение, дополнив пункт 115 словами «(с сохранением по его просьбе даты доставки при переходе из одной кредитной организации в другую)», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в разговоре с «Парламентской газетой» пояснила, что ранее смена банка могла повлечь изменение даты поступления пенсионной выплаты, что вызывало неудобство.

«Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа», — пояснила она.

Теперь дата поступления денег будет зависеть не от банка, а от условий, установленных по согласованию с пенсионером.

Согласно действующему законодательству, российские пенсионеры могут выбрать, как именно хотят получать пенсию. Так, можно оформить доставку начислений через «Почту России». В таком случае пенсию гражданину либо приносит на дом почтальон, либо пенсионер может самостоятельно получить её по месту жительства. Также получить пенсионные начисления можно через банк, как непосредственно в кассе организации, так и на банковскую карту. Пенсия зачисляется на счёт в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда.

В случае изменения способа получения денег гражданину необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд письменно, либо подав заявление в территориальный орган ПФР или в МФЦ, либо через личный кабинет на портале госуслуг.

Выплаты пенсий на карту «Мир»

В России с 1 октября должны были вступить в силу изменения в закон «О национальной платёжной системе», согласно которым пенсии и ряд социальных выплат будут перечисляться только на карты платёжной системы «Мир». Однако позже Центробанк перенёс срок перехода на обязательное зачисление пенсий на карты «Мир» на 31 декабря 2020 года.

«Есть ещё часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — рассказала директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Когда нововведение вступит в силу, для получения начислений россиянам, пользующимся для этих целей картами других платёжных систем, необходимо будет перевести выплаты на карты «Мир». После замены карты нужно сообщить в ПФР новые реквизиты счёта.

Изменения не повлияют на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счёт по вкладу либо доставляют наличными на почту или на дом, а также на пенсионеров, постоянно проживающих за пределами России.

В Национальной системе платёжных карт сообщили, что некоторые банки помогают клиентам подготовить заявление на доставку пенсии и самостоятельно отправляют его в Пенсионный фонд, однако о наличии такой услуги нужно уточнять непосредственно в банке, выдавшем карту.

Там также напомнили, что необходимость перехода на карты «Мир» касается не только пенсионеров, но и получателей ряда социальных выплат, таких как единовременные пособия по беременности и родам, начисления за постановку на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, а также ежемесячные выплаты — по уходу за ребёнком, на детей в возрасте от трёх до семи лет, на третьего ребёнка и ряд других.

Напомним, что закон о внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платёжной системе» подписал в 2017 году президент России Владимир Путин. Согласно документу, к 1 июля 2018 года должен был быть завершён перевод всех работников бюджетной сферы, госслужащих и студентов на карту «Мир».

Замена карт для пенсионеров, получающих переводы на другие банковские карты, проводилась постепенно и должна была завершиться к 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса срок перевода пенсионеров на карты «Мир» был продлён.