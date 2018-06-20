Срок царь-батюшка скостит, проценты останутся! • 74 • Аналитика



А я вот продолжаю восхищаться нашей властью.



Я только одного не понял: кто команду «Фас!» дал, что все буквально с цепи сорвались? Но аплодировать тянет все сильнее.





Красивый розыгрыш стандарта по очередному ограблению. Да, народец шумит, волнуется, петиции какие-то пошел подписывать… Правда, Песков всем уже объяснил, где они эти петиции видали. Некогда им заниматься всякой фигней. Продолжайте подписывать.



А все между тем идет по плану.





Источник фото: kremlin.ru Источник фото: kremlin.ru



Никого, кстати, не удивляет, что наше правительство вдруг выбрало самый жесткий вариант с пенсионным возрастом, нет? А вот зря не удивляетесь. Очередной кроличий развод, если что.



И да, давайте уже договоримся называть вещи своими именами. Правительство – Путина. Путин назначил и Медведева в очередной раз, и всех прочих оставил. Сказочка о добром царе-батюшке и злом премьер-министре уходит в ватерклозет для использования по назначению. Кому такой расклад не по душе, тот идет колотиться головой в пол под огромным портретом Путина, с остальными продолжаем рассуждать как взрослые люди. Не зомбированные пока.



Итак, наше правительство (ну его же назначил наш президент – значит, наше) выбрало самый поганый для нас вариант реформы из трех имеющихся: увеличить срок без права УДО мужчинам/женщинам: 5/8 лет. Были варианты 5/3 и даже 5/0.



Но самый скандальный вариант был выбран не просто так. Народец орет, петиции подмахивает, но… не больше. А больше пока нельзя. Да и не нужно. Главное – впереди.



Не буду говорить о тех, кто истерично повизгивает, поддерживая очередной ХПП. Это либо едросы при кабинетах, либо «разведённые кролики». Но и не цитировать нельзя.



А потому прошу на сцену госпожу Матвиенко. Почему ее? Ну не Пескова же звать…



«Предложенный правительством вариант повышения пенсионного возраста — «мягкий». Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать».



Времени действительно маловато. На разграбление, видимо, всего шесть лет дано. Да, надо спешить. Урвать по полной, а там видно будет.



Госпожа Матвиенко заверила, что дискуссии будут продолжаться, и после внесения законопроектов в Госдуму они будут направлены на отзывы в регионы. «И в каждом субъекте должны организовать обсуждение, а главное — разъяснение людям, как будет происходить реформа, кого она затронет».



Вот уж точно пойду. Мне интересно, как мне будут рассказывать про то, как меня будут грабить. Мастер-класс. Верх цинизма.



Самый мягкий сценарий, по мнению госпожи Матвиенко. Очаровательно, а вот интересно: какой был бы самым жестким? Дустом с самолетов по городам или на гусеницы танков Росгвардии наматывать?



Я искренне желаю, чтобы не опускающая рук и ног госпожа Матвиенко в итоге не попала на операционный стол к 63-летнему хирургу-геронтологу. Подслеповатому и с трясущимися руками.



На самом деле, конечно же желаю. Всем. От Киселева до самого Путина. Желаю чтобы вас лечили те, кого вы так.



Пока власть уверенно делает вид, что все идет во благо народа, идет как надо, главный, как всегда, молчит. Как там сказала говорящая голова?.. «Президент РФ Владимир Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, поэтому апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно».



Ах, красавцы. Оба причем.



Да, Путину действительно рано еще появляться перед своими холопами. Пусть еще слегка покипят страсти. Пусть до каждого хомяка наконец дойдет, что он просто обязан помереть на рабочем месте, но сэкономить своему царю-батюшке денежек. Они ему, батюшке, и его опричникам нужнее.



Замечание: если у хомячка это рабочее место в 64 года будет. У нас, правда, чиновники в телевизоре говорят, что никаких проблем с трудоустройством после 50-ти нет, но мало ли что в телевизоре говорят. Не всему же можно верить! Американский разбойник в северокорейском доме



Я так думаю, что умные дяденьки в АП зорко мониторят градус народной любви. И в нужный момент, ни раньше, ни позже, царь-батюшка выйдет на лобное место и провозгласит народу свою волю.



Дескать, не дам свой народ в обиду этому Медведеву и его опричникам (и кто только его ко власти допустил, негодяя!). Не будет повышения! Точнее, такого не будет. А будет по пять лет на хобот, вне зависимости от пола!



Рискну даже предсказать, что Путин своим «волевым» решением может даже пока отменить/приостановить эту подлую реформу. Возможно и такое. Слишком много будет желающих (я в первых рядах, не скрою), кто станет тыкать царю-батюшке в лицо его же высказыванием насчет этого дела.



А что, собственно, это не я, а Путин в 2005 г. на такой же "Прямой линии" сказал: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет".



И вот да, по господинчику Пескову, год 2018-й, так что на сказанное в 2005-м плевать? Но Путин-то – президент…



А президент, который лжет своему народу, – это как бы не совсем уже президент. Это лгун во власти. А таких в мире не очень любят как бы. Таких в мире сливают обычно. И достаточно примеров уже, когда не очень красиво диктаторы заканчивали свой век. Да и не диктаторы тоже.



Так что, думаю, появление рыцаря в белых доспехах нам обеспечено. Можно отложить сей проект в «не очень долгий» ящик, до 2024 года. А там уже следующий президент, которого за ручку приведет Путин, спокойненько все это замутит. Он же ничего не обещал, не так ли?



А Владимир Владимирович продолжит купаться и нежиться в обожании и криках «Благодетель! Отец родной! Вы наша последняя надежда!», постапющих от павших на колени народных масс.



Рейтинги снова пробьют крышу. На какое-то время. Легальные ЧВК? Сила есть, контроля нет!



К чему я это так подробно? А вот к чему.



Пенсионный срок скостят или заморозят. А вот 2 проц. пункта к НДС останутся. И бешеные цены на бензин останутся. И вызванный топливным беспределом рост цен, который уже начался в городах российских, тоже останется. И выросшее ОСАГО останется.



Но кто сказал, что на этом угомонятся погонщики кроликов и хомячков?



А как насчет 20%-ного налога на покупки в Интернете? Нормально?



Федеральная таможенная служба тоже решила, что команда «Фас!» касается ее. И таможенные деятели предложили начать взимать пошлину в 20% со всех зарубежных площадок интернет-торговли.



А что? Это еще 25 миллиардов рублей в бюджет ежегодно. Мелочь, конечно, по сравнению с 600 миллиардами от добавки 2 п. п. к НДС, но приятно же!



Рискну процитировать одного персонажа детского мультфильма: «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — 100 лир; за проливной дождь — 200 лир; с громом и молнией — 300 лир!»



А можно подкинуть идею налога на цитирование. Процитировал того же Чиполлино – заплати государству.



А ведь еще столько незадействованных методов! «Платон» увеличить, платных участков побольше и подороже, налог на осадки тот же… Почему нет? Грабить – так по полной!



Во-первых, все-таки надо ограбить пенсионеров, у которых все равно нет работы. И которые балласт на шее государства. Здесь смысл не в том, чтобы заставить их работать еще несколько лет. Абсолютно не в этом.



Здесь смысл в том, чтобы не платить. Желательно – вообще.



Дай бог, не потерять каждому свое место работы. От души желаю. Плевать, что вы еще на 5 лет перекроете кислород молодым, которые будут дышать вам в спину. Плевать, что вы не сможете в 80% случаев нормально выполнять свои обязанности.



Главное – государство не будет на вас тратиться. А взятые с вас налоги пойдут в распоряжение правительства на хотелки, хочунчики и домики на Рублевке и в Барвихе. «Успешная» Европа и «неуспешная» Россия



Я еще рискну напомнить, что в 2014 г. власти с пенсии в рублях перешли на пенсии, вычисляемые в баллах. Идиотская и непонятная вещь, необходимая для отмены реальных пенсионных гарантий граждан России в ходе так называемой валоризации пенсии. Эффекта от лишения нас твердых гарантий хватило на два с небольшим года. Сейчас будет то же самое, только жестче.



Мы слишком долго живем. В этом наша вина. И вина проклятого советского прошлого, когда нас лечили, кормили и отдыхали. И у нас слишком много денег. Деньги нам не нужны, они нужны Путину и компании на (смотри выше). Поэтому грабить надо. Под любым предлогом.



Так что готовимся платить, платить и еще раз платить. И никуда не деться от этого, зато и бюджет пополнится, и олигархам нашим поможем, и на очередную хотелку мирового масштаба хватит. Так что успокаиваемся, дорогие кандидаты в пенсионеры.



Никаких изменений в лучшую сторону нет и не будет, как мы были нищими, так ими и останемся. Главное – умереть вовремя, на рабочем месте. Не введя в расход государство ни на копейку.



Есть, конечно, определенная надежда на то, что мировое сообщество нам поможет. И не даст больше проводить ни мировых чемпионатов, ни олимпийских игр, ни всего остального. Может, проскочим.



А так – все, повторюсь, по плану. Власть – дворянам и опричникам, заводы и недра – олигархам, про пенсию (кто ее вообще выдумал, небось, клятые коммунисты) либо забыть совсем, либо повысить до 80 лет всем (хватит, у нас равноправие по миру шагает) без исключения.



Ну и, естественно, найти где-нибудь в закромах миллиард рублей на рекламную кампанию. Деньги грантами выдать соответствующим СМИ и наиболее проверенным блогерам, чтобы объяснили всем, что те, кто против пенсионной реформы, повышения НДС, ОСАГО, цен на топливо и сдачи левой почки в Фонд благосостояния России, — хотят как на Украине и вообще нехорошие люди. Проплаченные Западом.



Паспорт на стол, чемодан, вокзал, Европа или что-то подобное.



А что, вполне себе нормальный путь развития событий. Опробованный (и весьма успешно) на Украине. Ну что, сидим? Проигрываем? Кто в футбол, кто в пенсию. Но нервы жжем примерно одинаково.А я вот продолжаю восхищаться нашей властью.Я только одного не понял: кто команду «Фас!» дал, что все буквально с цепи сорвались? Но аплодировать тянет все сильнее.Красивый розыгрыш стандарта по очередному ограблению. Да, народец шумит, волнуется, петиции какие-то пошел подписывать… Правда, Песков всем уже объяснил, где они эти петиции видали. Некогда им заниматься всякой фигней. Продолжайте подписывать.А все между тем идет по плану.Никого, кстати, не удивляет, что наше правительство вдруг выбрало самый жесткий вариант с пенсионным возрастом, нет? А вот зря не удивляетесь. Очередной кроличий развод, если что.И да, давайте уже договоримся называть вещи своими именами. Правительство – Путина. Путин назначил и Медведева в очередной раз, и всех прочих оставил. Сказочка о добром царе-батюшке и злом премьер-министре уходит в ватерклозет для использования по назначению. Кому такой расклад не по душе, тот идет колотиться головой в пол под огромным портретом Путина, с остальными продолжаем рассуждать как взрослые люди. Не зомбированные пока.Итак, наше правительство (ну его же назначил наш президент – значит, наше) выбрало самый поганый для нас вариант реформы из трех имеющихся: увеличить срок без права УДО мужчинам/женщинам: 5/8 лет. Были варианты 5/3 и даже 5/0.Но самый скандальный вариант был выбран не просто так. Народец орет, петиции подмахивает, но… не больше. А больше пока нельзя. Да и не нужно. Главное – впереди.Не буду говорить о тех, кто истерично повизгивает, поддерживая очередной ХПП. Это либо едросы при кабинетах, либо «разведённые кролики». Но и не цитировать нельзя.А потому прошу на сцену госпожу Матвиенко. Почему ее? Ну не Пескова же звать…«Предложенный правительством вариант повышения пенсионного возраста — «мягкий». Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать».Времени действительно маловато. На разграбление, видимо, всего шесть лет дано. Да, надо спешить. Урвать по полной, а там видно будет.Госпожа Матвиенко заверила, что дискуссии будут продолжаться, и после внесения законопроектов в Госдуму они будут направлены на отзывы в регионы. «И в каждом субъекте должны организовать обсуждение, а главное — разъяснение людям, как будет происходить реформа, кого она затронет».Вот уж точно пойду. Мне интересно, как мне будут рассказывать про то, как меня будут грабить. Мастер-класс. Верх цинизма.Самый мягкий сценарий, по мнению госпожи Матвиенко. Очаровательно, а вот интересно: какой был бы самым жестким? Дустом с самолетов по городам или на гусеницы танков Росгвардии наматывать?Я искренне желаю, чтобы не опускающая рук и ног госпожа Матвиенко в итоге не попала на операционный стол к 63-летнему хирургу-геронтологу. Подслеповатому и с трясущимися руками.На самом деле, конечно же желаю. Всем. От Киселева до самого Путина. Желаю чтобы вас лечили те, кого вы так.Пока власть уверенно делает вид, что все идет во благо народа, идет как надо, главный, как всегда, молчит. Как там сказала говорящая голова?.. «Президент РФ Владимир Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, поэтому апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно».Ах, красавцы. Оба причем.Да, Путину действительно рано еще появляться перед своими холопами. Пусть еще слегка покипят страсти. Пусть до каждого хомяка наконец дойдет, что он просто обязан помереть на рабочем месте, но сэкономить своему царю-батюшке денежек. Они ему, батюшке, и его опричникам нужнее.Замечание: если у хомячка это рабочее место в 64 года будет. У нас, правда, чиновники в телевизоре говорят, что никаких проблем с трудоустройством после 50-ти нет, но мало ли что в телевизоре говорят. Не всему же можно верить!Я так думаю, что умные дяденьки в АП зорко мониторят градус народной любви. И в нужный момент, ни раньше, ни позже, царь-батюшка выйдет на лобное место и провозгласит народу свою волю.Дескать, не дам свой народ в обиду этому Медведеву и его опричникам (и кто только его ко власти допустил, негодяя!). Не будет повышения! Точнее, такого не будет. А будет по пять лет на хобот, вне зависимости от пола!Рискну даже предсказать, что Путин своим «волевым» решением может даже пока отменить/приостановить эту подлую реформу. Возможно и такое. Слишком много будет желающих (я в первых рядах, не скрою), кто станет тыкать царю-батюшке в лицо его же высказыванием насчет этого дела.А что, собственно, это не я, а Путин в 2005 г. на такой же "Прямой линии" сказал: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет".И вот да, по господинчику Пескову, год 2018-й, так что на сказанное в 2005-м плевать? Но Путин-то – президент…А президент, который лжет своему народу, – это как бы не совсем уже президент. Это лгун во власти. А таких в мире не очень любят как бы. Таких в мире сливают обычно. И достаточно примеров уже, когда не очень красиво диктаторы заканчивали свой век. Да и не диктаторы тоже.Так что, думаю, появление рыцаря в белых доспехах нам обеспечено. Можно отложить сей проект в «не очень долгий» ящик, до 2024 года. А там уже следующий президент, которого за ручку приведет Путин, спокойненько все это замутит. Он же ничего не обещал, не так ли?А Владимир Владимирович продолжит купаться и нежиться в обожании и криках «Благодетель! Отец родной! Вы наша последняя надежда!», постапющих от павших на колени народных масс.Рейтинги снова пробьют крышу. На какое-то время.К чему я это так подробно? А вот к чему.Пенсионный срок скостят или заморозят. А вот 2 проц. пункта к НДС останутся. И бешеные цены на бензин останутся. И вызванный топливным беспределом рост цен, который уже начался в городах российских, тоже останется. И выросшее ОСАГО останется.Но кто сказал, что на этом угомонятся погонщики кроликов и хомячков?А как насчет 20%-ного налога на покупки в Интернете? Нормально?Федеральная таможенная служба тоже решила, что команда «Фас!» касается ее. И таможенные деятели предложили начать взимать пошлину в 20% со всех зарубежных площадок интернет-торговли.А что? Это еще 25 миллиардов рублей в бюджет ежегодно. Мелочь, конечно, по сравнению с 600 миллиардами от добавки 2 п. п. к НДС, но приятно же!Рискну процитировать одного персонажа детского мультфильма: «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — 100 лир; за проливной дождь — 200 лир; с громом и молнией — 300 лир!»А можно подкинуть идею налога на цитирование. Процитировал того же Чиполлино – заплати государству.А ведь еще столько незадействованных методов! «Платон» увеличить, платных участков побольше и подороже, налог на осадки тот же… Почему нет? Грабить – так по полной!Во-первых, все-таки надо ограбить пенсионеров, у которых все равно нет работы. И которые балласт на шее государства. Здесь смысл не в том, чтобы заставить их работать еще несколько лет. Абсолютно не в этом.Здесь смысл в том, чтобы не платить. Желательно – вообще.Дай бог, не потерять каждому свое место работы. От души желаю. Плевать, что вы еще на 5 лет перекроете кислород молодым, которые будут дышать вам в спину. Плевать, что вы не сможете в 80% случаев нормально выполнять свои обязанности.Главное – государство не будет на вас тратиться. А взятые с вас налоги пойдут в распоряжение правительства на хотелки, хочунчики и домики на Рублевке и в Барвихе.Я еще рискну напомнить, что в 2014 г. власти с пенсии в рублях перешли на пенсии, вычисляемые в баллах. Идиотская и непонятная вещь, необходимая для отмены реальных пенсионных гарантий граждан России в ходе так называемой валоризации пенсии. Эффекта от лишения нас твердых гарантий хватило на два с небольшим года. Сейчас будет то же самое, только жестче.Мы слишком долго живем. В этом наша вина. И вина проклятого советского прошлого, когда нас лечили, кормили и отдыхали. И у нас слишком много денег. Деньги нам не нужны, они нужны Путину и компании на (смотри выше). Поэтому грабить надо. Под любым предлогом.Так что готовимся платить, платить и еще раз платить. И никуда не деться от этого, зато и бюджет пополнится, и олигархам нашим поможем, и на очередную хотелку мирового масштаба хватит. Так что успокаиваемся, дорогие кандидаты в пенсионеры.Никаких изменений в лучшую сторону нет и не будет, как мы были нищими, так ими и останемся. Главное – умереть вовремя, на рабочем месте. Не введя в расход государство ни на копейку.Есть, конечно, определенная надежда на то, что мировое сообщество нам поможет. И не даст больше проводить ни мировых чемпионатов, ни олимпийских игр, ни всего остального. Может, проскочим.А так – все, повторюсь, по плану. Власть – дворянам и опричникам, заводы и недра – олигархам, про пенсию (кто ее вообще выдумал, небось, клятые коммунисты) либо забыть совсем, либо повысить до 80 лет всем (хватит, у нас равноправие по миру шагает) без исключения.Ну и, естественно, найти где-нибудь в закромах миллиард рублей на рекламную кампанию. Деньги грантами выдать соответствующим СМИ и наиболее проверенным блогерам, чтобы объяснили всем, что те, кто против пенсионной реформы, повышения НДС, ОСАГО, цен на топливо и сдачи левой почки в Фонд благосостояния России, — хотят как на Украине и вообще нехорошие люди. Проплаченные Западом.Паспорт на стол, чемодан, вокзал, Европа или что-то подобное.А что, вполне себе нормальный путь развития событий. Опробованный (и весьма успешно) на Украине. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 74 Источник Похожие новости Проценты на проценты. Экономическая кузькина мать для Китая Ограниченный ядерный размен. Россия начинает и выигрывает? «Успешная» Европа и «неуспешная» Россия

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