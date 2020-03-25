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Срок не указан: Голикова запретила "ночные развлечения", но забыла уточнить дату
25 марта 2020, 01:35 • 23 • Политика
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы, а также другие заведения для "ночных развлечений". Также по указу Голиковой будет введён запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Правда, срок исполнения указа не назван.
Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса. С инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Региональным властям дано поручение приостановить работу ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, а также кинотеатров и детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений, пишет РИА ФАН. Кроме того, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
При этом конкретных сроков исполнения этих указаний Голикова не дала. Но зато поручила Роспотребнадзору и органам исполнительной власти в регионах проследить за исполнением указа.
По данным сайта coronavirus-monitor, сейчас в нашей стране насчитывается 502 случая коронавируса, пишет "Ura.ru".
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