Срок не указан: Голикова запретила "ночные развлечения", но забыла уточнить дату

Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса. С инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Региональным властям дано поручение приостановить работу ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, а также кинотеатров и детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений, пишет РИА ФАН. Кроме того, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

При этом конкретных сроков исполнения этих указаний Голикова не дала. Но зато поручила Роспотребнадзору и органам исполнительной власти в регионах проследить за исполнением указа.

По данным сайта coronavirus-monitor, сейчас в нашей стране насчитывается 502 случая коронавируса, пишет "Ura.ru".