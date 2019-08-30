Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии

Грузии дали срок до утра 30 августа, чтобы убрать блокпост грузинской полиции на границе с республикой. Отмечается, что блокпост должен быть убран до шести часов утра пятницы.

Как сообщил руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев, в противном случае будут предприняты законные меры для защиты населения от возникающих угроз, передает РИА Новости.

Напомним, что речь идёт о размещённом блокпосте на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.

Как ранее сообщил советник президента по внутренней политике Сослан Кокоев, грузины с "нечеловеческим упорством" продолжают чинить провокации на границах.

Он подчеркнул, что ситуация внушает мало оптимизма, Грузия, по сути, сейчас демонстрирует свои намерения. Сообщается, что в качестве ответной меры югоосетинские силовики провели рейд бронетехники.

Тбилиси в свою очередь, объясняя появление блокпоста, ссылается на необходимость защитить мирное население грузинских сел, расположенных у линии разграничения.