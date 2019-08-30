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Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии

30 августа 2019, 03:39  •  101 • В мире
Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе до утра 30 августа. В противном случае, завил руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев, будут предприняты "все предусмотренные законом меры для защиты населения от возникающих угроз".
Грузии дали срок до утра 30 августа, чтобы убрать блокпост грузинской полиции на границе с республикой. Отмечается, что блокпост должен быть убран до шести часов утра пятницы.
Как сообщил руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев, в противном случае будут предприняты законные меры для защиты населения от возникающих угроз, передает РИА Новости.
Напомним, что речь идёт о размещённом блокпосте на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.
Как ранее сообщил советник президента по внутренней политике Сослан Кокоев, грузины с "нечеловеческим упорством" продолжают чинить провокации на границах.
Он подчеркнул, что ситуация внушает мало оптимизма, Грузия, по сути, сейчас демонстрирует свои намерения. Сообщается, что в качестве ответной меры югоосетинские силовики провели рейд бронетехники.
Тбилиси в свою очередь, объясняя появление блокпоста, ссылается на необходимость защитить мирное население грузинских сел, расположенных у линии разграничения.

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