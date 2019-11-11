Срежиссированный госпереворот?

В Боливии сменилась власть. Президент страны Эво Моралес, возглавлявший государство в течение четырнадцати лет, подал в отставку на фоне протестов, спровоцированных результатами недавних выборов. Сам экс-лидер Боливии заявил, что происходящее представляет собой попытку совершить государственный переворот. Российский МИД согласился с ним в оценке этих событий.

Октябрьские выборы, прошедшие в Боливии, вылились в смену власти в стране. После того, как Высший избирательный суд государства огласил результаты голосования, согласно которым, за занимавшего президентский пост Эво Моралеса проголосовали 47,07 процента граждан, а за его оппонента Карлоса Мосу – на 10,56 процента меньше, в Боливии начались протесты. Процесс подсчета голосов вызвал недовольство оппозиционеров. Они заподозрили власти в подтасовке результатов. Наблюдатели также выразили сомнение в достоверности итогов и порекомендовали провести второй тур. Несколько городов республики охватили массовые беспорядке, а в Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе к протестующим присоединилась и полиция. Число пострадавших за три недели акций превысило 380 человек. При этом Моралес заявил, что не намерен вводить войска для сдерживания протестов.

Вынудили уйти

Сначала Моралес пообещал провести в Боливии новые выборы главы государства. Как стало известно 10 ноября, эксперты не смогли подтвердить результаты предыдущего голосования. После этого глава государства обратился к согражданам, призвав их «положить конец насилию во благо всех», а также заявил о подготовке к президентским выборам, а также избранию парламентариев и изменению состава Высшего избирательного суда.

Тем не менее, в день обращения Моралес подал в отставку. На этом настояло руководство вооруженных сил в лице командующего Уильямса Ромеро. Последний призвал лидера отказаться от президентского поста, чтобы восстановить мир в стране. В то же время военные обратились к боливийцам с призывом о прекращении насилия и беспорядков, «чтобы не запятнать семьи кровью, болью и трауром».

Также на уходе главы государства с занимаемой должности настаивали оппозиционеры и профсоюзы. Президент заявил, что пошел на этот шаг для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию и восстановить в стране стабильность. Происходящее он счел попыткой совершения государственного переворота. В своем микроблоге в Twitter политический деятель написал: «Переворот разрушает верховенство закона».

Вслед за Моралесом об отставке заявили вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера, глава Сената республики Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер Сената и глава палаты депутатов. Кроме того, свои посты оставили несколько министров и глава таможенной службы страны. Сообщается об уходе с постов и ряда губернаторов, состоявших в партии президента.

На посту главы республики Моралеса сменила вторая вице-спикер боливийского Сената Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Первое заседание в новом статусе она должна провести 11 ноября, в понедельник.

Попытка бегства

По данным прессы, на фоне беспорядков Эво Моралесь намеревался покинуть Боливию. Его самолет вылетел из фактической столицы республики – города Ла-Пас – и запрашивал разрешение на вход в воздушное пространство других стран, в том числе, Аргентины. Впоследствии выяснилось, что воздушное судно с Моралесом совершило посадку в Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.

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По данным СМИ, у полиции Боливии уже есть ордер на арест бывшего президента. В то же время, правоохранители отрицают эту информацию, отмечая, что документы такого рода выдает прокуратура. По этому поводу высказался командующий Национальной полиции Боливии Юрий Кальдерон, который заявил следующее: «Хочу сообщить боливийскому населению, что ордера на арест государственных должностных лиц — Эво Моралеса и его министров — нет».

Международная реакция

В ООН выразили беспокойство по поводу сложившейся в Боливии ситуации, указав на необходимость обеспечить безопасность посольств и консульств других государств на территории страны. С соответствующим призывом выступил генсек организации Антониу Гутерреш. В организации также подчеркнули, что гражданам Боливии необходимо воздержаться от насилия, а властям, в свою очередь, нужно приложить усилия к обеспечению безопасности для жителей страны, чиновников и иностранцев.

Власти Кубы и Венесуэлы охарактеризовали произошедшее в Боливии как государственный переворот. Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Каракас «категорически осуждает» события в Боливии. Он заявил о необходимости мобилизации социальных и политических движений мира в целях «сохранения жизни коренных народов Боливии, которые стали жертвами расизма». Глава МИД Кубы Бруно Родригес, в свою очередь, выступил с заявлением о солидарности с Моралесом, призвав оказать ему поддержку.

В МИД России отставку Моралеса также назвали «срежиссированным госпереворотом», отметив, что правительство Боливии было готово искать выход из кризиса путем диалога, однако такой подход был уничтожен развитием событий. Москва выразила глубокую озабоченность ситуацией. В российском дипведомстве обратились к политическим силам страны, призвав их к ответственности и здравомыслию. Российская сторона также заявила, что ожидает ответственного подхода и от стран, соседствующих с Боливией, и от международных организаций.

Стоит отметить, что Эво Моралес называл Россию братской страной, отмечая, что она «всегда соблюдает международное право». Экс-глава государства говорил о том, что страна не исключает возможности приобретения российского оружия.

В Кремле заявили, что от бывшего лидера Боливии не поступало запроса о политическом убежище в России.

Национальный праздник

После того, как Моралес объявил об отставке, среди людей началось массовое ликование. Боливийцы начали праздновать уход главы государства с поста, выкрикивая лозунги, распевая песни и размахивая флагами. По улицам ходят оркестры, в стране царит атмосфера общего праздника.

Напомним, Эво Моралес был президентом Боливии в течение 14 лет. Он занял этот пост в январе 2006 года. При этом в последних выборах, состоявшихся 20 октября, он вообще не должен был участвовать, поскольку четыре года назад граждане в ходе референдума решили запретить ему баллотироваться в президенты. Сначала Моралес согласился с этим вердиктом, но впоследствии изменил свое решение. Конституционный суд страны, в свою очередь, постановил, что недопуск к выборам является нарушением фундаментальных прав лидера Боливии.

В период президентства Моралеса в стране была произведена национализация целого ряда отраслей промышленности, снизился уровень бедности, в 3,5 раза вырос ВВП на душу населения. В то же время, как утверждают противники президента, эти позитивные перемены связаны с успешным экспортом сырья и ростом цен на него, особенно это касается природного газа, а на данном этапе такая модель развития является устаревшей.