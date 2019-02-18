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«Срежиссирована американскими СМИ»: В нефтяной компании Венесуэлы PDVSA прокомментировали слухи о блокировке счетов в Газпромбанке

18 февраля 2019, 06:39  •  69 • В мире
Компания "Газпромбанк" якобы приняла решение о заморозке счетов венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, сообщили американские СМИ. «Это информационная атака на компанию, срежиссированая американскими СМИ», - отвели в компании.
Руководство Венесуэльской нефтяной госкомпания PDVSA опровергло информацию о том, что российский Газпромбанк заморозил ее счета. Это сообщение разместило у себя в Twitter пресс-служба организации.
Администрация PDVSA, уверена, что это была информационная "атака на компанию", которая срежиссирована лицами, близкими к правым силам, и американскими СМИ.
Данные СМИ писали, что решение о блокировке вызвано опасениями американских санкций в отношении венесуэльской компании.

Ранее лжепрезидент Хуан Гуайдо нанял американских лоббистов после проблем с доступом к венесуэльской нефти. Это произошло после того, как Минфин США заблокировал некоторые транзакции PDVSA.

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