«Средство устрашения»: почему западные правозащитники обратили внимание на бесчинства украинских националистов

Четыре известные западные правозащитные организации обратились к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову с призывом осудить преступления украинских националистов и наказать виновных. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Human Rights Watch. Радикальные группировки с начала 2018 года совершили не менее двадцати преступлений, однако все они остались без внимания властей, отмечают активисты. Почему Запад наконец обратил внимание на бесчинства украинских радикалов, выяснял RT.

Правозащитные организации — Human Rights Watch (HRW), Freedom House, Amnesty international и Front line defenders — обратились с открытым письмом к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову с призывом обуздать украинских радикалов и наказать их за совершённые преступления.

В обращении говорится, что с начала 2018 года радикальные группировки, в том числе запрещенные в России, такие как С14, «Правый сектор»*, «Традиция и порядок», «Карпатская Сечь» и другие совершили не менее двух десятков нападений на мирных граждан в Киеве, Виннице, Ужгороде, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и других городах Украины. Однако правоохранительные органы не проводят или затягивают расследования подобных преступлений.

«Даже в тех случаях, когда нападавшие публично заявляли в социальных сетях о своей ответственности, никаких мер со стороны следственных органов к ним не применялось», — подчёркивается в обращении.

Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty international и Front line defenders просят официальный Киев расследовать преступления, совершённые представителями радикальных группировок, и наказать виновных.

Радикальный фактор

Это первый документ западных правозащитников, в котором выражается обеспокоенность действиями радикалов на Украине и осуждаются их действия, отметил в интервью RT политолог Александр Асафов. Наконец, Human Rights Watch и другие правозащитные организации обратили внимание, что в стране нападают на журналистов, членов ЛГБТ-сообществ, цыган, лагерь которых в Киеве был атакованы праворадикальной группировкой С14, получившей, кстати, государственный грант на свою деятельность, подчеркнул эксперт.

По словам источника RT в партии «Народный фронт», западные партнёры Украины опасаются, что «ситуация в стране может выйти из-под контроля».

«Полиция уже давно потеряла монополию на насилие», нападение радикалов на всех неугодных граждан остаётся безнаказанным, а любые попытки обуздать националистов сопровождаются обвинениями «в игре на руку Кремлю», отмечает собеседник RT.

В обращении к Авакову и Луценко, правозащитники среди прочего высказали обеспокоенность тем фактом, что украинские власти привлекают радикалов к «выполнению функций полиции», в частности патрулированию улиц.

Источник RT в партии «Народный фронт» подтвердил, что радикалы часто привлекаются киевскими властями к решению «деликатных проблем», для которых нельзя использовать украинскую полицию. В качестве примера собеседник RT привёл блокирование украинских консульствах в ходе выборов президента России в марте этого года, нападение на главу Россотрудничества и на здание Российского центра науки и культуры в Киеве, угрозы главному редактору оппозиционного издания «Страна.uа» Игорю Гужве, который вынужден был эмигрировать в Вену, нападение на отделения российских банков, на телеканал «Интер», блокирование здания телеканала ZIK.

Участники акции у входа в центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве. Радикалы замуровали бетонными блоками часть витрин и вход центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве.

РИА Новости

Также представитель «Народного фронта» напомнил о создании параллельной силовой структуры на Украине — народных дружин, которые, по некоторым сведениям, подконтрольны Арсену Авакову.

«Насколько мне известно, проблемы безопасности на Украине с президентом Петром Порошенко регулярно обсуждают представители ЕС и США. Но никакой реакции нет, поэтому складывается впечатление, что властям выгодно происходящее», — заявил источник RT в партии «Самопомощь».

Собеседник RT напомнил, что в 2017 году Госдепартамент США опубликовал доклад, посвящённый правам человека на Украине. В нём было указано, что в стране растёт число убийств, похищений, незаконных арестов. Также говорилось о тотальной коррупции в органах власти, нападении на журналистов, которые остаются нерасследованными, о плачевном состоянии судебной системы.

Преступления без наказания

Эксперты также обратили внимание на то, что правозащитники впервые указали на безнаказанность украинских радикалов. Фактов, когда националисты, совершившие правонарушение, избегали ответственности, за время постмайданной власти накопилось немало.

Так, в конце октября 2017 года Святошинский районный суд Киева отпустил на свободу командира добровольческого батальона экстремистской группировки «Организация украинских националистов» (ОУН)** Николая Коханивского, ранившего человека двумя выстрелами в спину.

Другой показательный пример — освобождение в июне прошлого года бойцов «Правого сектора»*, которые в июле 2015-го устроили перестрелку в Мукачево, в результате которой погибли четыре человека и ещё 14 были ранены.

В конце марта 2016 года на свободу вышли националисты Андрей Медведько и Денис Полищук, которые обвинялись в убийстве весной 2015 года известного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины. Суд до сих пор не может рассмотреть это дело.

За годы власти Майдана украинские радикалы почувствовали свою полною безнаказанность, отмечают эксперты. И сами националисты уже в открытую об этом говорят.

Мы боремся за права украинских граждан и наказывать нас не за что, заявил источник RT в националистической организации С14.

«Полиция не справляется со своими обязанностями, поэтому мы вынуждены действовать. Правоохранители это понимают и неформально поддерживают нас», — сообщил собеседник RT.

Члены праворадикальной организации «Правый сектор» в Киеве

© Valentyn Ogirenko / Reuters

Один из лидеров ультраправой организации С14 Евгений Карась в интервью украинскому изданию Liga.net открыто заявил о том, что правоохранители работают в тесной связи с националистами. На вопрос журналиста, передаёт ли им информацию СБУ, Карась ответил утвердительно.

«Да. Условно говоря, есть сепаратистский митинг, тогда они передают. Причём они информируют не только нас, но и «Азов», «Правый сектор» и так далее», — пояснил лидер радикалов.

«Критике тут не место»

По мнению ряда экспертов, обращение правозащитников к официальному Киеву не изменит ситуацию.

«Это всё не повлияет на права человека или на отношение к Киеву на Западе. Украинское государство всегда сможет сказать: «Это не мы, это некие граждане, которые таким образом проявляют свою позицию, мы их обязательно накажем». На самом деле это происходит либо с молчаливого одобрения, либо с тихой помощью государства. Праворадикальные группировки давно превратились в незаконные вооружённые формирования, которые прекрасно встроены в политическую жизнь Украины, крупные политики, например Арсен Аваков, широко пользуются их услугами», — утверждает Асафов.

При этом украинские власти как бы остаются в стороне от происходящего, отмечают эксперты.

На правозащитников, инакомыслящих и представителей ЛГБТ-сообщества нападает ведь не официальный Киев, поясняет в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Нападениями занимаются праворадикалы, которых официальная украинская власть не контролирует. Более того, официальный Киев на них опирается как на средство устрашения. Эти люди весьма сильны, и они являются сами политической силой, которая может приструнить кого угодно», — отметил эксперт.

Однако, по мнению Ищенко, отношение Запада к Украине за последнее время всё же изменилось.

«С 2015 года они прекратили оказание широкой финансовой помощи Украине. Она получает от западного сообщества крохи под определённые целевые программы, и на Западе прекрасно представляют, с кем они имеют дело», — подчеркнул эксперт.

По мнению аналитиков, призывы правозащитников не будут услышаны Киевом и никакой серьёзной реакции на них не последует.

Источник RT в партии «Самопомощь» считает, что руководители силовых ведомств проигнорируют обращение правозащитных организаций.

«Приближаются выборы и власти будут «закручивать гайки», продолжая давление на журналистов и правозащитников, которые будут критиковать действия топ-чиновников страны. Надо наращивать рейтинг и критике тут не место», — заявил собеседник RT.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).