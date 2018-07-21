Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим уничтожили беспилотник

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии в ночь на 21 июля уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", - сказал Цыганков. "Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - добавил он.

По словам Цыганкова, продолжаются случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. Ежедневно подвергаются минометным и артиллерийским обстрелам позиции правительственных сил и жилые кварталы населенных пунктов, расположенных вблизи линии разведения сторон в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

Продолжается переговорный процесс, организованный российским Центром по примирению враждующих сторон со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации. "В результате переговоров за сутки сдано три танка, одна зенитная установка, четыре миномета, одна гаубица, четыре крупнокалиберных пулемета, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов", - информировал генерал.

Мирные жители через предоставленные коридоры покидают территории, контролируемые боевиками. Им предоставляется горячая пища, предметы первой необходимости, оказывается первая медицинская помощь. За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышли 302 человека. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулись 72935 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратились 105 человек. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 13 сирийцам, в том числе шести детям.