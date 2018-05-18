Средний возраст членов нового кабмина снизился на год

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Новый состав правительства, утвержденный в пятницу президентом РФ Владимиром Путиным по предложению премьера Дмитрия Медведева, стал на один год моложе. Средний возраст членов нового кабмина на момент назначения составляет 51,25 года против 52,5 года в правительстве, которое завершило работу.

В новом составе кабмина - 10 вице-премьеров, один из которых - Антон Силуанов - также занимает пост министра финансов. Помимо него в правительство входит еще 21 министр. Вместе с премьером общее число членов кабмина - 32, как и в прежнем составе.

Самым молодым в обновленном правительстве, как и в прежнем составе кабмина остается министр экономического развития 35-летний Максим Орешкин. Старше всех в правительстве - глава МИД Сергей Лавров, которому в марте исполнилось 68 лет.

Что касается новых назначенцев на министерские должности, то почти все они моложе предшественников. Лишь новый глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков старше экс-министра Николая Никифорова (39 лет против 35). Самая большая разница в возрасте - между бывшим и нынешним министрами сельского хозяйства: Дмитрию Патрушеву - 40 лет, а бывшему главе ведомства Александру Ткачеву - 57.

Главе правительства Дмитрию Медведеву 52 года.