Средней Азии и Закавказью предложили избавиться от России. Наказание последовало сразу же

Президент Киргизии объявил выговор послу в Азербайджане за провокационные заявления о России.

Послу Киргизии в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву был объявлен строгий выговор от президента Садыра Жапарова.

Поводом стало выступление посла Киргизии в СМИ, в котором он якобы предложил созвать платформу "5+3", в которой предложено участвовать странам Центральной Азии и Южного Кавказа. Посол указал, что к инициативе проявляют интерес также соседи предполагаемых стран - участниц платформы: Россия, Иран, Китай, Турция. Предлагается обсуждать сотрудничество в сфере политики, экономики и культуры.

Однако в СМИ появились публикации, утверждающие, что на пресс-конференции посол Киргизии заявил: "Кыргызстан предложил странам Средней Азии и Закавказья встречаться отдельно от России".

В администрации президента Киргизии Садыра Жапарова назвали такие заявления посла провокационными и не соответствующими действительности. В администрации подчеркнули, что таких заявлений посол сделать не мог.

"Вместе с этим за не согласованные с центром заявления, которые дали повод для подобного рода искажённых интерпретаций и муссирования в СМИ, президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву", - передаёт ТАСС заявление.