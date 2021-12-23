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Средней Азии и Закавказью предложили избавиться от России. Наказание последовало сразу же

23 декабря 2021, 15:55  •  210 • Политика
Президент Киргизии объявил выговор послу в Азербайджане за провокационные заявления о России.
Послу Киргизии в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву был объявлен строгий выговор от президента Садыра Жапарова.
Поводом стало выступление посла Киргизии в СМИ, в котором он якобы предложил созвать платформу "5+3", в которой предложено участвовать странам Центральной Азии и Южного Кавказа. Посол указал, что к инициативе проявляют интерес также соседи предполагаемых стран - участниц платформы: Россия, Иран, Китай, Турция. Предлагается обсуждать сотрудничество в сфере политики, экономики и культуры.
Однако в СМИ появились публикации, утверждающие, что на пресс-конференции посол Киргизии заявил: "Кыргызстан предложил странам Средней Азии и Закавказья встречаться отдельно от России".
В администрации президента Киргизии Садыра Жапарова назвали такие заявления посла провокационными и не соответствующими действительности. В администрации подчеркнули, что таких заявлений посол сделать не мог.
"Вместе с этим за не согласованные с центром заявления, которые дали повод для подобного рода искажённых интерпретаций и муссирования в СМИ, президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву", - передаёт ТАСС заявление.

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