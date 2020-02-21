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Средневековье побеждает. Скоро границы закроем не только для китайцев, но и украинцев

21 февраля 2020, 20:39  •  76 • В России

Думаете, «варфоломеевская ночь» на Полтавщине закончила украинский триллер с короновирусом? Ой, ошибаетесь. Это только начало сериала «Вечера на хуторе близ Диканьки». Только его вторая часть вышла спустя шесть лет. И наблюдают за каждой серией с кровавым упоением.

Вот в соцсетях раздухорившиеся украинцы делают ставки: а подожгут толпы «одичалых» санаторий с эвакуированными из Уханя или хвороста не хватит? А сам санаторий, который уже прозвали «чумным бараком», хлебосольно принял постояльцев. Из кранов льется ржавая вода, двери в комнаты не закрываются, а в душевых кабинках можно получить удар током. Это не терапия такая, а проблемы с проводкой.

Разделить страдания с эвакуированными пообещала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Грозилась провести все 14 дней карантина на соседней койке. Выступила перед журналистами, сделала фоточки для соцсетей. А потом, сверкая каблучками, бежала из «санатория сатаны». Министершу манят обратно в неспокойный поселок. И даже обещают выделить отдельный домик — подальше от «прокаженных» - где она сможет отсидеться обещанные две недели. Пока в ответ тишина.

Да и о каких нормах безопасности там идет речь? Периметр санатория оцеплен силовиками. Какие там скафандры от «смертельного китайского вируса». Бойцам даже обычных марлевых повязок не выдали. А теперь представьте, если среди постояльцев и правда найдется бедолага, подцепивший злополучную бацилу? Украину от эпидемии точно не спасти. И зараза, словно проказа в средневековой Франции, пойдет от одного жителя к другому. Вот тебе и эпидемия. И наши границы придется закрывать не только для китайцев, но и украинцев.

Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Смеясь над Украиной, мы унижаем сами себя

Сергей МАРДАН

Образ украинцев, которые все просрали и якобы лишились всякой национальной субъектности, выполняет роль обезболивающего для нашего собственного сознания.

Это мы, как и украинцы, просрали 30 лет. Мы – перестали быть индустриальной, научной и культурной сверхдержавой. Мы пребываем в распаде и мечемся, не понимая, на что же нам опереться и какое будущее мы хотим построить.(подробности)

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