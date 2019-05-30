Среднекалиберные размышления бывшего директора бани • 74 • Аналитика









М-да. Я в директорах-то давно. Ещё с советских времен. С низов, можно сказать, начинал. С директора общественной бани. Вот время было! Любо-дорого вспомнить. У меня в конце квартала семьи всех сотрудников по два раза в день мылись. Для выполнения плана. Даже я общественную парилку посещал! Чтобы потом, в чистом, так сказать, виде премию за перевыполнение плана получить.



Скажете, должность какая-то не престижная. Директор бани. Это от непонимания ситуации у вас. Даже в той, советской бане не только общий зал для народа имелся. Там и кабинеты были. Для людей с большой буквы «Л», так сказать. Это сейчас эти, с позволения сказать, «сауны», — не что иное как, а тогда «как» было не для всех, а для тех, кто идеологически проверен.



У меня в этих кабинетах все районное начальство куролесило. Оно куролесит, а мне грамоту какую-нибудь за успехи в помывке граждан к празднику. Или премию. Да, молодость руководителя...



Но кабинетно у любого такого директора бани есть шанс вырасти. Сами понимаете, те вещи, которые не решаются на совещаниях и пленумах, запросто можно решить в бане под пиво с раками или какие другие деликатесы.



Главное — правильно организовать процесс. А там не важно, помывка или попойка, главное — на выходе результат.



Вот со временем я и шагнул в кресло директора оборонного предприятия. Делаем для страны щит. Ну и меч заодно. Специфика такая…



Вот раньше на моей должности хорошо было. В начале года дают план. Сколько, когда и куда. Главное — замов толковых набрать и контролировать. Ежегодник иметь. Чтобы по дням и месяцам записывать, когда и что нужно наверх доложить.



А сейчас что? Не работа, а нервы сплошные. Так и психическим можно стать. Вот вы подумайте только, мне нужно не щиты эти самые выпускать, но и доказывать военным, что без них воевать нельзя. А все почему? Соседний директор тоже щиты стал выпускать. Конкурент, блин. Хотя бы вывеску над своим станкостроительным заводом прочитал, что ли. Станкостроительный! Вот и выпускай свои станки. Я же не лезу в твое производство со своим...



Нет, конечно, можно и по старинке работать. Получил ГОЗ на выпуск ста или тысячи единиц щитов или мечей, и клепай себе помаленьку. Только ведь у нас этот самый ГОЗ и изменить могут. Вон сосед так сел в лужу.



Когда кричали о том, что нужны тысячи Т-14, подсуетился по полной программе. Дел много провернул, но к массовому выпуску танков был готов. А они возьми и зависни на испытаниях… Нет, в нашем деле это нормально, но вот все эти «сдвиги вправо», как теперь модно называть старые советские «не уложились в сроки», — они напрягают.



Примерно так же у второго с самолетами вышло. «Пролетел»… А как начинал, лебедем вышагивал, рабочих переманивал… Сидит вот теперь, как кур ощипанный. Не умрет, но и не полетит орлом на министерских собраниях, нечем хвастаться будет.



А все почему? А потому что надо, товарищи, идти в ногу со временем! Повышать квалификацию, быть на острие и так далее.





Ведь есть, есть даже в наше непростое время такие директора, которые такие проекты задумывают, что голова кругом идет. А "упаковывают" идею так, что и не захочешь, а возьмешь.



Вот корпорация "Ростех" – прекрасный пример, как надо. Заместитель генерального Александр Кочкин озвучил в интервью. Надо перевооружить легкую и среднюю бронетехнику с калибра 30 мм на калибр 57 мм. Гениально!



"Мы совместно с госкорпорацией "Ростех" проводим оценку, и заказчик в лице Минобороны также проводит соответствующие работы".



"Смена калибра потребует колоссальных затрат на модернизацию уже имеющегося вооружения и военной техники".



О затратах Кочкин, конечно, зря сказал. Всю цепочку "засветил". Представляете, сколько директоров при таком раскладе будет при делах? Возить комплектующие и потом саму технику надо будет? Надо! Директора-логисты уже при делах. Выпускать огромное количество боеприпасов надо? Надо! Директоров и этих заводов не уволят. Ну и так далее, цепочку любой школьник продолжит...



А как "упаковали" идейку… Эх… Американцы со своими тетрапаками умрут от зависти.



"На форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке демонстрировались сразу несколько образцов военной техники в новом калибре. В частности, были представлены "Деривация-ПВО" на шасси БМП-3 и перспективная тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", вооруженная боевым модулем "Кинжал" с пушкой калибра 57-мм и противотанковыми управляемыми ракетами".



Оно, конечно, да. Тут стратегия высшего уровня. "Ростех" — это вам не общественная баня. Могут себе позволить на игрушки для показухи деньги тратить. Чем-то это мне напоминает мои приказы из банного прошлого.



"В конце квартала всех членов семей сотрудников бани в обязательном порядке направить в помывочное отделение для увеличения человекопомывочных часов предприятия".



Вот сравните с современной информацией:



"Ранее на выставке MILEX 2019 генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов сообщил, что предприятие намерено проработать различные варианты использования орудий калибра 57 мм в интересах военно-воздушных сил, а также сухопутных войск и флота. ЦНИИ "Буревестник", входящий в УВЗ, занимается разработкой "Деривации-ПВО" и 57-мм боевым модулем АУ-220М "Байкал".



Всё. Надо и собственные идеи продвигать. Иначе выгонят из директоров. А я больше и делать ничего не умею. Есть у меня одна грандиозная идея примерно такого же масштаба, как и перевооружение на другой калибр всей легкой и средней бронетехники. Не лыком, чай, шиты.



Информация, сами понимаете, секретная. Короче, решили мы всю технику российской армии перекрасить. Причем не в стандартный хаки, это старо. Тут надо сами понимаете, инновационно подходить. Так что краска «хамелеон», как на тачках у совсем крутых и этих… Ну, вы поняли. Танк, который не надо перекрашивать при переброске из одного угла страны в другой, – это сила! Зелененький в средней полосе, желтенький в песках, серенький в степи...



Скажете, дурь дорогая и странная.



А два калибра вместо одно – это как? 30-мм снаряд, который 30х165, он у нас везде: и в на суше (БМП/БТР, ПВО), и на море (те же АК-630 и прочие), и в воздухе (ГШ в ассортименте).



И тут мы берем и добавляем еще один калибр. Для чего? Танк мы им не поразим все равно. Да и потолстевшие БМП/БТР потенциального противника как брались ПТУРом, так и будут гореть от них. Зато сколько движений… Освоений… Прорывных идей…



Ну точно весь мир вздрогнет.



А потом мы добавим. Своей суперкраской.



Ну надо как-то еще лет десять продержаться. А с такой идеей – запросто! Там же столько нюансов… Можно на верх машины слой наносить, который будет под небо маскироваться. Небо-то бывает и серым. А можно сразу замахнуться на зимне-летнюю краску, которая от температуры будет цвет менять. На этих, наноматериалах!



Единственное, чего малость побаиваюсь, так это финансовых возможностей. Там же столько раз пилить можно, что страшно становится от мысли, сколько генералов и полковников миллионерами могут стать... Учитывая, сколько у нас этих генералов и адмиралов, советников и экспертов, хватит ли на всех? Вот вы говорите: директор... Директор то, директор это... Директор все может. Только пожелай директор, и все исполнится. Работе непыльная. Ручку взял, грозную позу занял — и руководи. Выполняй поставленную сверху задачу. Приказы подписывай. Кофе пей. Главное — руководить громко и не допускать сомнений в среде сотрудников. Чтобы ни в чем не сомневались, особенно в выбранной стратегии и тактике.М-да. Я в директорах-то давно. Ещё с советских времен. С низов, можно сказать, начинал. С директора общественной бани. Вот время было! Любо-дорого вспомнить. У меня в конце квартала семьи всех сотрудников по два раза в день мылись. Для выполнения плана. Даже я общественную парилку посещал! Чтобы потом, в чистом, так сказать, виде премию за перевыполнение плана получить.Скажете, должность какая-то не престижная. Директор бани. Это от непонимания ситуации у вас. Даже в той, советской бане не только общий зал для народа имелся. Там и кабинеты были. Для людей с большой буквы «Л», так сказать. Это сейчас эти, с позволения сказать, «сауны», — не что иное как, а тогда «как» было не для всех, а для тех, кто идеологически проверен.У меня в этих кабинетах все районное начальство куролесило. Оно куролесит, а мне грамоту какую-нибудь за успехи в помывке граждан к празднику. Или премию. Да, молодость руководителя...Но кабинетно у любого такого директора бани есть шанс вырасти. Сами понимаете, те вещи, которые не решаются на совещаниях и пленумах, запросто можно решить в бане под пиво с раками или какие другие деликатесы.Главное — правильно организовать процесс. А там не важно, помывка или попойка, главное — на выходе результат.Вот со временем я и шагнул в кресло директора оборонного предприятия. Делаем для страны щит. Ну и меч заодно. Специфика такая…Вот раньше на моей должности хорошо было. В начале года дают план. Сколько, когда и куда. Главное — замов толковых набрать и контролировать. Ежегодник иметь. Чтобы по дням и месяцам записывать, когда и что нужно наверх доложить.А сейчас что? Не работа, а нервы сплошные. Так и психическим можно стать. Вот вы подумайте только, мне нужно не щиты эти самые выпускать, но и доказывать военным, что без них воевать нельзя. А все почему? Соседний директор тоже щиты стал выпускать. Конкурент, блин. Хотя бы вывеску над своим станкостроительным заводом прочитал, что ли. Станкостроительный! Вот и выпускай свои станки. Я же не лезу в твое производство со своим...Нет, конечно, можно и по старинке работать. Получил ГОЗ на выпуск ста или тысячи единиц щитов или мечей, и клепай себе помаленьку. Только ведь у нас этот самый ГОЗ и изменить могут. Вон сосед так сел в лужу.Когда кричали о том, что нужны тысячи Т-14, подсуетился по полной программе. Дел много провернул, но к массовому выпуску танков был готов. А они возьми и зависни на испытаниях… Нет, в нашем деле это нормально, но вот все эти «сдвиги вправо», как теперь модно называть старые советские «не уложились в сроки», — они напрягают.Примерно так же у второго с самолетами вышло. «Пролетел»… А как начинал, лебедем вышагивал, рабочих переманивал… Сидит вот теперь, как кур ощипанный. Не умрет, но и не полетит орлом на министерских собраниях, нечем хвастаться будет.А все почему? А потому что надо, товарищи, идти в ногу со временем! Повышать квалификацию, быть на острие и так далее.Ведь есть, есть даже в наше непростое время такие директора, которые такие проекты задумывают, что голова кругом идет. А "упаковывают" идею так, что и не захочешь, а возьмешь.Вот корпорация "Ростех" – прекрасный пример, как надо. Заместитель генерального Александр Кочкин озвучил в интервью. Надо перевооружить легкую и среднюю бронетехнику с калибра 30 мм на калибр 57 мм. Гениально!О затратах Кочкин, конечно, зря сказал. Всю цепочку "засветил". Представляете, сколько директоров при таком раскладе будет при делах? Возить комплектующие и потом саму технику надо будет? Надо! Директора-логисты уже при делах. Выпускать огромное количество боеприпасов надо? Надо! Директоров и этих заводов не уволят. Ну и так далее, цепочку любой школьник продолжит...А как "упаковали" идейку… Эх… Американцы со своими тетрапаками умрут от зависти.Оно, конечно, да. Тут стратегия высшего уровня. "Ростех" — это вам не общественная баня. Могут себе позволить на игрушки для показухи деньги тратить. Чем-то это мне напоминает мои приказы из банного прошлого.Вот сравните с современной информацией:Всё. Надо и собственные идеи продвигать. Иначе выгонят из директоров. А я больше и делать ничего не умею. Есть у меня одна грандиозная идея примерно такого же масштаба, как и перевооружение на другой калибр всей легкой и средней бронетехники. Не лыком, чай, шиты.Информация, сами понимаете, секретная. Короче, решили мы всю технику российской армии перекрасить. Причем не в стандартный хаки, это старо. Тут надо сами понимаете, инновационно подходить. Так что краска «хамелеон», как на тачках у совсем крутых и этих… Ну, вы поняли. Танк, который не надо перекрашивать при переброске из одного угла страны в другой, – это сила! Зелененький в средней полосе, желтенький в песках, серенький в степи...Скажете, дурь дорогая и странная.А два калибра вместо одно – это как? 30-мм снаряд, который 30х165, он у нас везде: и в на суше (БМП/БТР, ПВО), и на море (те же АК-630 и прочие), и в воздухе (ГШ в ассортименте).И тут мы берем и добавляем еще один калибр. Для чего? Танк мы им не поразим все равно. Да и потолстевшие БМП/БТР потенциального противника как брались ПТУРом, так и будут гореть от них. Зато сколько движений… Освоений… Прорывных идей…Ну точно весь мир вздрогнет.А потом мы добавим. Своей суперкраской.Ну надо как-то еще лет десять продержаться. А с такой идеей – запросто! Там же столько нюансов… Можно на верх машины слой наносить, который будет под небо маскироваться. Небо-то бывает и серым. А можно сразу замахнуться на зимне-летнюю краску, которая от температуры будет цвет менять. На этих, наноматериалах!Единственное, чего малость побаиваюсь, так это финансовых возможностей. Там же столько раз пилить можно, что страшно становится от мысли, сколько генералов и полковников миллионерами могут стать... Учитывая, сколько у нас этих генералов и адмиралов, советников и экспертов, хватит ли на всех? Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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