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Среди жертв - ребёнок: Раскрыто число погибших при обрушении трибуны в синагоге Израиля

17 мая 2021, 01:15  •  61 • В мире
В службе скорой помощи "Маген Давид Адом" заявили, что при обрушении переполненной трибуны в синагоге пострадали более 160 человек, жертвами стали два человека, один из них ребёнок.
Более 160 человек пострадали и были эвакуированы после обрушения переполненной в Гиват-Зеэве, сообщила израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
"После инцидента в Гиват-Зеэве бригады службы скорой помощи эвакуировали 167 раненых", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 152 человека получили лёгкие травмы, десять - средней тяжести, состояние ещё пятерых оценивается как тяжёлое.
Два человека погибли - одному из них было 40 лет, второй - ребёнок, ему было 12.
Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.

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