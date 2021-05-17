Среди жертв - ребёнок: Раскрыто число погибших при обрушении трибуны в синагоге Израиля

В службе скорой помощи "Маген Давид Адом" заявили, что при обрушении переполненной трибуны в синагоге пострадали более 160 человек, жертвами стали два человека, один из них ребёнок.

Более 160 человек пострадали и были эвакуированы после обрушения переполненной в Гиват-Зеэве, сообщила израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

"После инцидента в Гиват-Зеэве бригады службы скорой помощи эвакуировали 167 раненых", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 152 человека получили лёгкие травмы, десять - средней тяжести, состояние ещё пятерых оценивается как тяжёлое.

Два человека погибли - одному из них было 40 лет, второй - ребёнок, ему было 12.

Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.