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Среди украинских дипломатов в Европе полно откровенных нацистов

14 мая 2018, 15:24  •  239 • В России

Не успела дипломатия незалежной отмыться от скандала с ложью в штаб-квартире ООН в связи с проведением конференции по пропаганде и фейковым новостям, как вляпалась в следующий. Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сделал достоянием общественности тайные симпатии, которые глава Генконсульства Украины в Гамбурге Виталий Марущинец разместил - с ограничением доступа «только для друзей» - в соцсети.

А там, как оказалось, антисемитизм и нацистские устремления Марущинца представлены во всей красе. Тут и наречение евреев «жидами», и оскорбления в адрес поляков, румынов, венгров, цыган. И сам «герой» - то в фашистской каске, то с подаренным тортиком на день рожденья с надписью «Mein Kampf». То прочие «приятности», вроде признания «быть фашистом - почетно!» и т.д.

И этот почитатель Гитлера представляет Украину в Гамбурге...

МИД Украины вынужден был отреагировать. Глава ведомства Климкин процедил, что, «антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях разберемся».

Конечно, разберутся. Это ведь не в Киеве неонацисты сожгли лагерь цыган? И не во Львове на днях сожгли цыганский табор? И не в столице незалежной на концерте фашиствующие молодчики выступали с нацистской символикой, не по Киеву и десяткам украинских городов ходят факельные шествия? И не в том же Львове отпраздновали юбилей дивизии СС «Галичина»?

Кстати, разве Марущинца тортиком баловали не его коллеги по МИДу? А другие сотрудники дипслужбы Украины лайкали это фото - их всех тоже проверят? Или дело ограничится только бывшим председателем сельсовета с Западной Украины - вдруг ставшим Генконсулом?

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал в своем Твиттере: «Да нет на Украине никакого нацизма! Ну, разве что в постах консула Украины в Гамбурге. Ну, на концерты иногда приходят люди с флагами со свастикой. Ну, на факельных шествиях бывает немного нацизма. Да еще Бандера теперь - главный герой Украины. А вообще это все - российская пропаганда!»

Говорят, Шарий нашел подобные взгляды у еще одного украинского дипломата. Более высокого ранга - посла Украины в Португалии. А это серьезнее. И еще: Марущинцу пригрозили будущей ответственностью за антисемитизм. Но нет ни слова про недопустимость подобных высказываний в адрес венгров, румын, русских...

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