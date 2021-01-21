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Среди российских чиновников выявили новую породу либералов. Их любимое дело - смотреть сериалы

21 января 2021, 23:20  •  99 • Политика
Среди российских чиновников выявили новую породу либералов. Юрий Пронько назвал её "ультралибералы". Их любимое дело - смотреть сериалы. Явным представителем данной группы является первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
В России семь лет подряд наблюдается падение реально располагаемых доходов населения, экономика находится в перманентной стагнации, а министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина тем временем хвастают своим вкладом в рост благосостояния.
Кстати, возможно этим можно объяснить тот факт, что высокопоставленные чиновники, которые отвечают за финансы в России, увлечённо смотрят сериалы и публично признаются в этом, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Так, первый зампред Центрального банка РФ Ксения Юдаева прямо на платформе Гайдаровского форума с горящими глазами поделилась эмоциями от просмотра четвёртого сезона сериала "Корона".
Ведущий нашёл очень показательным, что представитель ЦБ упомянула о бывшем премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер и при этом заметила, что она была сторонницей невмешательства государства в экономику и урезания субсидий и льгот.
Тем самым Юдаева как бы говорит: посмотрите на нас - мол, мы такие "ультралибералы", рассуждаем об увеличении социальных расходов, об универсальном базовом доходе для граждан, подчеркнул обозреватель Царьграда: "Новая такая порода российских ультралибералов…"
Кстати, вы заметили, что мадам говорила на очень качественном, хорошем английском языке? То есть, будучи высокопоставленным российским чиновником, на платформе Гайдаровского форума она говорила не на русском, а на английском. Впрочем, это, конечно, меньшая проблема по сравнению с тем, что сотворили эти дельцы, - добавил Пронько.

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