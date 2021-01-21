Среди российских чиновников выявили новую породу либералов. Их любимое дело - смотреть сериалы

В России семь лет подряд наблюдается падение реально располагаемых доходов населения, экономика находится в перманентной стагнации, а министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина тем временем хвастают своим вкладом в рост благосостояния.

Кстати, возможно этим можно объяснить тот факт, что высокопоставленные чиновники, которые отвечают за финансы в России, увлечённо смотрят сериалы и публично признаются в этом, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Так, первый зампред Центрального банка РФ Ксения Юдаева прямо на платформе Гайдаровского форума с горящими глазами поделилась эмоциями от просмотра четвёртого сезона сериала "Корона".

Ведущий нашёл очень показательным, что представитель ЦБ упомянула о бывшем премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер и при этом заметила, что она была сторонницей невмешательства государства в экономику и урезания субсидий и льгот.

Тем самым Юдаева как бы говорит: посмотрите на нас - мол, мы такие "ультралибералы", рассуждаем об увеличении социальных расходов, об универсальном базовом доходе для граждан, подчеркнул обозреватель Царьграда: "Новая такая порода российских ультралибералов…"