Среди пострадавших в результате аварии в римском метро есть граждане Украины

Среди пострадавших в результате аварии в римском метро, которая произошла накануне матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и российским ЦСКА, есть граждане Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Италии.

Отмечается, что этот факт был установлен российскими дипломатами, прибывшими в две римские больницы, куда были доставлены раненые.

Ранее в посольстве России в Италии назвали число россиян, госпитализированных после аварии в метро Рима.