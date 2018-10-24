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Среди пострадавших в результате аварии в римском метро есть граждане Украины
24 октября 2018, 02:09 • 88 • Украина
Среди пострадавших в результате аварии в римском метро, которая произошла накануне матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и российским ЦСКА, есть граждане Украины.
Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Италии.
Отмечается, что этот факт был установлен российскими дипломатами, прибывшими в две римские больницы, куда были доставлены раненые.
Ранее в посольстве России в Италии назвали число россиян, госпитализированных после аварии в метро Рима.
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