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Среди пострадавших в результате аварии в римском метро есть граждане Украины

24 октября 2018, 02:09  •  88 • Украина
Среди пострадавших в результате аварии в римском метро, которая произошла накануне матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и российским ЦСКА, есть граждане Украины.
 
Reuters
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Италии.

Отмечается, что этот факт был установлен российскими дипломатами, прибывшими в две римские больницы, куда были доставлены раненые.

Ранее в посольстве России в Италии назвали число россиян, госпитализированных после аварии в метро Рима.

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