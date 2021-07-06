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Среди изолированных туристов на Кубе оказались зараженные COVID

06 июля 2021, 00:20  •  39 • В мире
Повторные тесты на коронавирус у русских туристов на Кубе показали заражение инфекцией. Как сообщили в генконсульстве России, среди протестированных туристов, COVID выявили у 52 человек.
На Кубе после повторной процедуры тестирования на COVID положительные результаты обнаружены у более полусотни человек. Как сообщила генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе, у 52 соотечественников тест показал наличие коронавирусной инфекции.
По словам дипломата, консульству удалось добиться, чтобы туристов не расселяли из гостиниц.
При этом, отметила Мгеладзе, сейчас в платном ковид-изоляторе на Кубе находятся 18 граждан.
Ранее туристы из России сообщили об изоляции на Острове Свободы. Местные заподозрили у иностранцев ковид. Туристам провели повторное тестирование. По словам одной из отдыхающих, все было очень грубо. "Взяли у нас тесты. Брали жёстко, как в наказание за то, что тут мы не очень верим в существующие моменты", - рассказывала туристка.
По данным консульства России в Гаване, в настоящий момент в изоляции находятся свыше сотни туристов.
Большая часть из них заявляет об отсутствии симптомов заболевания, а также о сделанных ранее на родине прививках от COVID-19.

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